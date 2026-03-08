Cipru, o țară dependentă de turism, începe deja să simtă efectele războiului. „Oamenii se gândesc de două ori”

Cipru a atras 4 milioane de turiști anul trecut, dar niciun loc din Europa sau chiar din bazinul Mediteranei nu este pe punctul de a simți impactul conflictului din Orientul Mijlociu mai mult decât această țară, un stat dependent de turism și totodată cel mai apropiat membru UE din punct de vedere geografic de regiunea în care are loc războiul dintre SUA-Israel și Iran, a scris The Guardian.

Standul de pe plajă al lui Vassilis Georgiou, care are o afacere în domeniul sporturilor nautice, a atras anul trecut peste 500.000 de turiști, dornici să meargă în croaziere cu barca și să facă parasailing.

Până la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, el se aștepta la un nou an prolific. „Acest lucru este departe de a fi sigur acum”, a spus Georgiou. „Poate că este devreme, dar sunt aici din 1992 și dintr-o dată hotelierii spun că rezervările sunt în scădere. Oamenii se gândesc de două ori”, a continuat acesta.

Duminica trecută, o dronă lansată de miliția pro-iraniană Hezbollah a lovit baza britanică de la Akrotiri. Autoritățile britanice au avertizat că nu poate fi exclus scenariul unor atentate teroriste.

„Auzim de anulări, de o anumită amorțeală la ITB-ul din această săptămână”, a declarat Fotos Kikillos la primăria din Ayia Napa, referindu-se la celebrul târg comercial din Berlin, considerat de mulți cel care dă tonul în industria turismului.

Pe de altă parte, Kikillos a adăugat: „După cum puteți vedea, viața aici este foarte sigură. Oamenii se distrează. Nu există niciun sentiment de frică. Ultimul lucru pe care ni-l dorim în Cipru este să fim târâți în acest război”.

Cei care își amintesc de invazia turcă din 1974 și de urmările sale traumatice, care au lăsat un Cipru fracturat etnic, unde ciprioții greci și cei turci trăiesc de o parte și de alta a unei zone tampon patrulate de ONU, râd de îngrijorările cum că țara n-ar fi sigură.

„Bah! Când ai văzut cerul plin de parașute și bombe explodând, atunci ți se face frică”, a spus un vânzător care s-a prezentat drept Evros. „Asta, astăzi, este un picnic”.

Foto: F8grapher | Dreamstime.com