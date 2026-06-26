Circulația trenurilor, întreruptă la Fetești după un incident la o locomotivă. „Mai multe trenuri staționează”

Circulația feroviară este temporar întreruptă pe Magistrala 800, în zona stației Fetești, după un incident care a avut loc la pantograful unei locomotive ce aparține unui operator privat de transport feroviar de marfă, a anunțat CFR Călători, printr-un comunicat transmis vineri seară.

CFR Călători a precizat că mai multe trenuri staționează din cauza incidentului.

„În urma incidentului, alimentarea cu tensiune în zona stației Fetești a fost întreruptă, iar mai multe trenuri de călători staționează în parcurs până la redeschiderea circulației”, conform comunicatului.

Compania a spus că „regretă disconfortul creat pasagerilor”.

„Circulația trenurilor va fi reluată imediat ce administratorul infrastructurii feroviare va finaliza intervențiile necesare și va permite redeschiderea traficului”, a conchis CFR Călători.