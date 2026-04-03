Circulație fără restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse de Paște

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi deschisă în ambele sensuri, pentru toate tipurile de vehicule în perioada sărbătorilor pascale.

Astfel, în data de 9 aprilie 2026, după încheierea lucrărilor programate din acea zi, pe sectorul recent supus lucrărilor de reparații, va fi reluată circulația pe ambele sensuri, iar începând cu data de 14 aprilie 2026, ora 08:00, este estimată reluarea lucrărilor, traficul rutier urmând a se desfășura alternativ, pe o singură bandă, din nou, potrivit Poliției de Frontieră.

Măsura a fost anunțată și de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Agerpres.

„Măsura este luată conform informării autorităților bulgare privind suspendarea lucrărilor de reparații desfășurate pe banda de circulație pe sensul Ruse-Giurgiu”, conform CNAIR.