Circulație îngreunată de ninsoare în țară. Traficul este oprit pe un drum național din cauza viscolului

Mai multe zone din România se află sub avertizare meteo vineri dimineață de vânt puternic, ninsori viscolite și ger. Se circulă în condiții se iarnă pe mai multe șosele din țară, conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Conform sursei citate, la nivel național se circulă în general în condiții de iarnă, cu precipitații slabe, locale, sub formă de ninsoare, carosabilul fiind pe alocuri acoperit cu zăpadă.

Este semnalat vânt puternic în special în regiunile montane, spulberând zăpada depusă și reducând vizibilitatea, conform sursei citate.

Din cauza temperaturilor negative, sunt condiții de formare a poleiului, acționându-se cu material antiderapant pentru menținerea viabilității suprafeței carosabile.

DN 24C, blocat de viscol

Circulația rutieră rămâne închisă până la ora 08:00 pe DN 24C, între localitățile Rădăuți Prut și Manoleasa, județul Botoșani, din cauza viscolului.

Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, din cauza vântului puternic, care a redus vizibilitatea la zero și a zăpezii viscolite depuse pe carosabil, a transmis Poliția de Frontieră Iași.



Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile de frontieră din Republica Moldova au anunțat că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costești (corespondentul PTF Stânca), camioanele de pe sensul de intrare în Republica Moldova sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal.

Potrivit CNAIR, echipele de deszăpezire ale Secției Drumuri Naționale Botoșani încearcau să își croiască drum pe 24C.



Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași recomandă operatorilor de transport să reconfigureze traseele către alte puncte de trecere a frontierei, pentru a evita blocajele și riscurile generate de vremea nefavorabilă.

Recomadări pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să nu pornească în călătorie dacă nu au autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă (pentru zonele montane fiind recomandată folosirea lanțurilor).

De asemnea, sunt sfătuiți să nu brusheze comenzile autovehiculului și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei pe un carosabil alunecos sau umed.

Autoritățile mai transmit că se circule cu mare atenție în special pe drumurile din zona de munte, unde cantitățile mari de zăpadă de pe copaci și vântul puternic pot duce la ruperea sau căderea acestora pe carosabil.