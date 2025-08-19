„Circumstanțe unice”. Liderii militari ai NATO, convocați rapid într-o reuniune cu miză mare pentru Ucraina, după deciziile de la Casa Albă

Generalul Alexus Grynkewich, șeful Forțelor Aeriene Centrale ale SUA, într-o conferință de presă la Ambasada SUA din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, pe 20 septembrie 2023. FOTO: Jon Gambrell / AP / Profimedia

Liderii militari ai NATO urmează să aibă miercuri o reuniune pentru a discuta despre războiul din Ucraina și calea de urmat, au declarat marți oficiali americani și ai Alianței Nord-Atlantice, în timp ce Washingtonul și capitalele europene pun la punct detaliile garanțiilor de securitate care ar putea fi acordate Kievului, scriu Reuters și CNN.

Ucraina și aliații săi europeni au fost încurajați de promisiunea președintelui american Donald Trump de a oferi garanții de securitate pentru a ajuta la încheierea războiului, făcută luni în cadrul summitului de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, dar se confruntă cu multe întrebări fără răspuns.

Generalul Alexus Grynkewich, din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA, care supraveghează și toate operațiunile NATO în Europa, îi va informa șefii apărării cu privire la rezultatele întâlnirii de săptămâna trecută din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că miercuri va avea loc o videoconferință.

„Pe măsură ce eforturile diplomatice pentru asigurarea păcii în Ucraina progresează, așteptăm cu interes informațiile actualizate (ale lui Grynkewich) cu privire la situația actuală în materie de securitate”, a afirmat Dragone, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Oficialii citați de Reuters au subliniat că reuniunea are loc „în circumstanțe unice” și se așteaptă ca subiecte precum garanțiile de securitate să fie discutate.

Un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a declarat că generalul american Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armateri americane, este așteptat să participe la întâlnire, dar planurile se pot schimba între timp.

Pentagonul nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters pentru a face precizări în legătură cu acest subiect.

Guvernul britanic a transmis că așa-numita „Coaliție a Voluntarilor”, care s-a reunit marți în format online, a convenit ca echipele lor de planificare să se întâlnească cu omologii americani în zilele următoare pentru a avansa cu planurile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după întâlnirea cu Trump și liderii europeni, că garanțiile de securitate pentru Kiev vor fi probabil stabilite în termen de 10 zile.

Mai devrem în cursul zilei de marți, Trump a exclus trimiterea de soldați americani în Ucraina și nu a dat detalii despre garanțiile de securitate pe care Washingtonul le-ar putea oferi Kievului în cadrul unui acord postbelic, deși luni se arătase deschis la ideea desfășurării de trupe SUA.

Oficialii au mai declarat pentru Reuters că Pentagonul desfășoară exerciții de planificare privind tipul de sprijin pe care Washingtonul l-ar putea oferi, care depășește simpla furnizare de arme.

Garanțiile de securitate viitoare pentru Ucraina au fost printre subiectele-cheie discutate luni la Casa Albă. Președintele francez Emmanuel Macron le-a spus reporterilor că „primul și cel mai important” rezultat al discuțiilor a fost angajamentul SUA de a ajuta la elaborarea planurilor de securitate.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că, deși Europa va prelua conducerea în ceea ce privește securitatea Ucrainei, SUA „le vor ajuta și ele”.

„Vom fi implicați”, a spus Trump.

Reuniunea de miercuri a liderilor NATO va avea loc la mai puțin de o săptămână după summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin din Alaska, la finalul căruia Trump a declarat că nu s-a ajuns la niciun acord privind încetarea focului.