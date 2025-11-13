Ciucu acuză USR și PSD că au propus „un blat” la alegerile din București. Bolojan a refuzat

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la Europa FM, că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau ca PNL să nu-l propună pe Ciucu drept candidat la Primăria Generală. Propunerea ar fi fost refuzată de către Bolojan.

„Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi unii şi alţii, şi PSD şi USR, doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. Şi domnul Bolojan, cu verticalitatea pe care i-o cunoaştem cu toţii, le-a zis: asta ne-a adus aici. Jocurile la masa verde şi faptul că nu intrăm în competiţie cu ce avem mai bun. Şi a refuzat”, a declarat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

El a mai spus că preşedintele USR, Dominic Fritz, l-a acuzat de blat cu PSD.

„Păi cum faci blat dacă mergi în alianţă electorală cu ei? Unde-i blatul? Când mergi cu ei în alianţă electorală, este asumat. Ăsta-i blat? Nu, blatul este ce a propus domnia sa, să nu candideze Ciucu. Ăla-i blatul. Eu aşa îl înţeleg în limba română, nu ştiu, poate înţelege altfel domnul Fritz”, a comentat candidatul PNL.

În aceeași emisiune, Ciprian Ciucu l-a acuzat și pe contracandidatul său de la USR, Cătălin Drulă, că a început o campanie negativă împotriva sa.

„Mă deranjează ce spune. Mă deranjează, că ştie că nu-i adevărat. Ştie care-i adevărul. Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat, adică nu spune el, asumat, dar se spun fel şi fel de lucruri care nu sunt adevărate. Mă deranjează, dar, în fine, sper ca împreună să trecem peste această campanie şi să ne putem privi unul pe celălalt în ochi”, a mai afirmat Ciucu.

Întrebat dacă îl deranjează mai mult acuzaţiile lui Cătălin Drulă sau atacurile lui Daniel Băluţă, Ciucu a spus: „Evident că mă deranjează ce spune Cătălin Drulă, când este negativ, pentru că el ştie care este adevărul. Asta mă deranjează, da. Ce spune Daniel Băluţă…şi cu Daniel Băluţă am avut o relaţie absolut decentă”.