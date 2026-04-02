Ciucu explică de ce nu susţine parcarea gratuită pentru maşinile electrice și hibride. „E doar absurd”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, susține o conferință de presă la sediul PMB din București, 20 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că menţinerea gratuităţii pentru parcarea maşinilor electrice ar aduce „inechitate socială” și spune că bucureștenii fără maşină „subvenționează indirect parcarea lor gratis”.

Ciprian Ciucu a propus un proiect de hotărâre pentru anularea, de la 1 mai, a gratuităților în parcările Primăriei Capitalei pentru mașinile electrice și hibride. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de joi, 2 aprilie.

Înaintea ședinței, edilul general a explicat, într-un mesaj postat în noaptea de miercuri spre joi pe Facebook, de ce vrea să elimine această gratuitate.

„Văd că mi se dau lecții de ecologie urbană de către unii care confundă politicile de mediu cu cele de mobilitate. OK, primesc lecții, nu am nicio problemă, dar mai înainte aș vrea să vă argumentez de ce am luat decizia de a propune eliminarea tuturor gratuităților acordate parcărilor, inclusiv pentru electrice în zona centrală, acolo unde PMB are parcări”, a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul general spune că astăzi serviciul public de parcări „nu își mai justitfică existența”.

„Există cca. 90.000 de gratuități pentru cca. 45.000 de locuri de parcare. E doar absurd”, a transmis Ciucu.

Potrivit acestuia, maşinile electrice ocupă acelaşi spaţiu precum cele termice, iar parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea domeniului public, ceea ce reduce spaţiul pentru pietoni, biciclete, transport public.

Edilul mai spune că „aduce inechitate socială”, întricât „proprietarii de mașini electrice sunt, în medie, mai înstăriți”.

Ciucu mai spune că „cetățenii fără mașină subvenționează indirect parcarea lor gratis, a celor cu electrice”, iar unii dintre posesorii de maşini electrice folosesc parcarea „nelimitat”, ceea ce blochează rotaţia locurilor şi afectează viaţa economică din zonă.

Totodată, a evidenţiat primarul, taxa de parcare este una dintre puţinele surse directe de venit local.

„PARCAREA GRATUITĂ transmite că „mașina este soluția”! În orașele civilizate sunt și alte soluții cum ar fi transportul în comun, astăzi Centrul fiind bine afluit”, a mai argumentat primarul general.

„Oricum parcarea este foarte ieftină în București: cca. 16,5 lei pe zi, dacă îți faci abonament. Nu cred eu că cei care își cumpără electrice își bazează decizia în acestă gratuitate. Au alte motive, inclusiv nobile și au respectul meu”, a conchis Ciucu.