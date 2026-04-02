Consiliul General al Bucureștiului decide azi dacă mașinile electrice și hibrid vor mai avea gratuitate în parcările Primăriei Capitalei

Primarul general, Ciprian Ciucu, a propus un proiect de hotărâre pentru anularea, de la 1 mai, a gratuităților în parcările Primăriei Capitalei pentru mașinile electrice și hibride. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de joi, 2 aprilie.

Consilierii generali pot vota proiectul în forma propusă de primarul general sau pot aduce amendamente. Proiectul poate fi adoptat sau respins.

„Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 706 din 22.12.2022 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către posesorii autoturismelor electrice și hibrid înmatriculate în municipiul București, precum și de abrogare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/26.05.2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generala de pe teritoriul municipiului București de către autoturisme hibrid și cele electrice”, se arată în proiectul inițiat de primarul Ciprian Ciucu.

Primarul General motivează inițiativa prin faptul că numărul de mașini hibrid și electrice au depășit numărul de locuri de parcare pe care Primăria Capitalei le are.

„Datele furnizate de operatorul serviciului de parcare relevă faptul că numărul autovehiculelor electrice și hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată, gestionate de operatorul serviciului public. Această situație generează un blocaj operațional critic, cererea sub regim de gratuitate anulând practic oferta de locuri pentru restul utilizatorilor platitori și pentru riverani”, se arată în raportul de specialitate.

Gratuitatea nelimitată a condus la utilizarea locurilor de parcare ca spații de staționare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotație a vehiculelor, se mai arată în document.

„Introducerea unui regim de tarifare diferențiat pe zone este singura metodă prin care se poate asigura accesul echitabil la domeniul public și eliberarea locurilor după finalizarea nevoii reale de deplasare”, se mai arată în raportul de specialitate.

Primarul general mai susține că obiectivul de încurajare a achiziției de vehicule nepoluante a fost atins prin creșterea exponențială a parcului auto de acest tip.

În faza de dezbatere publică, proiectul a strâns peste 300 de comentarii de la cetățeni, peste 90% cerând Primăriei Capitalei să NU elimine gratuitatea, pentru a încuraja reducerea poluării.

Ce spun grupurile politice din Consiliul general?

USR va propune menținerea gratuității doar pentru mașinile electrice.

„Vom propune Consiliului General să păstrăm gratuitatea doar pentru electrice. Vom vedea dacă va fi susținut și de celelalte grupări politice. Totuși, cu acest proiect acoperim a 20-a parte din parcările din București. Compania de parking gestionează undeva la 20% din parcările din București. Discuția mai largă este despre repartiția dintre Sectoare și PMB a gestiunii parcărilor. Acolo e discuția serioasă și, din păcate, s-a pus carul înaintea boilor!, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Didiță, consilier general USR.

PSD este pentru acordarea unui discount pentru mașinile electrice sau hibrid.

„Pentru mașinile electrice nu sunt de acord să tăiem gratuitatea de tot. Dacă este un număr atât de mare și vedem că ocupă prea multe locuri de parcare, putem găsi o soluție în sensul de un discount, o reducere, dar nu să tăiem tot. La hibride, depinde de hibrid, sunt unele care au autonomie de 10% și în rest merg pe benzină și altele care merg mult mai mult, trebuie să vină 2-3 specialiști și să spună cum e mai bine. Dar nu să tăiem cu barda de peste tot”, a declarat pentru HotNews.ro Hazem Kansou, liderul de grup al consilierilor PSD.

REPER susține varianta primarului general.

„Vom vota proiectul în forma propusă de primarul general, să tăiem gratuitățile pentru mașinile electrice și hibrid, fiindcă situația financiară a Primăriei Capitalei este una foarte grea. Dar după ce se echilibrează bugetul, domnul Ciucu a promis că vom mai avea o discuție pe subiect”, a declarat pentru HotNews.ro Cătălin Teniță, consilier general din partea REPER.

Câte mașini electrice și hibrid sunt înmatriculate în București

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Permise și Înmatriculări, la solicitarea HotNews.ro, la finalul anului 2025, în București erau înmatriculate 1.691.056 mașini. Ditre acestea, 25.425 sunt electrice și 170.785 hibrid.

În ceea ce privește vechimea, din cele aproape 1,7 milioane de mașini, 203.100 au o vechime mai mică de 2 ani, 235.455 între 3 și 5 ani, 872.187 peste 12 ani, 314.590 între 16 și 20 de ani, iar restul peste 20 de ani.

Tot pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de joi este și proiectul care vizează anularea gratuităților la parcare și la anumite activități culturale pentru jurnaliști.

„Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305 din data de 31.10.2016 privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la programele/proiectele instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generala de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General”, se arată în proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ciprian Ciucu.

„Numărul vehiculelor înregistrate pentru a beneficia de gratuitate a crescut constant, punand o presiune majoră pe locurile de parcare aparținând domeniului public și privat al Municipiului București. Nu mai poate fi justificată menținerea gratuității nelimitate fără a afecta accesul publicului larg la infrastructura orașului”, se arată în document.