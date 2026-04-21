Ciucu: Nu negociem cu AUR / Noi nu ne ţinem de guvernare ca mâţa de perdea

Premierul Ilie Bolojan a primit „mandat” să poarte discuții despre guvernare doar cu USR, UDMR și grupul minorităților naționale, a spus Ciprian Ciucu, marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN, citat de News.ro. Prim-vicepreședintele PNL afirmă că orice reprezentant al partidului care ar discuta cu AUR pentru susţinere politică ar face acest lucru „pe barba lui”.

„Nu negociem cu AUR pentru sprijin. Pur şi simplu, noi mergem mai departe, aşteptăm până la urmă să vedem ce va face PSD. Noi nu negociem cu AUR. (…) Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR şi preşedintele partidului nu a primit mandat să negocieze cu AUR, a primit mandat exclusiv, astăzi, să discute cu partidele din coaliţie. Nu vom negocia cu AUR, ca să fie foarte clar”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a mai spus că, în cazul în care vreun membru PNL va avea discuții despre guvernare cu partidul condus de George Simion, o va face „pe barba lui”.

Prim-vicepreședintele PNL a mai vorbit și despre scenariul în care PSD depune o moțiune de cenzură:

„Nu vrem neapărat să rămânem în guvernare. Cine va dărâma guvernarea asta, să-şi asume să facă alta fără noi, ca să fie foarte clar. (…) Au fost respectaţi, au fost parte a deciziei, au avut un protocol de guvernare. Dacă PSD va dărâma prin moţiune de cenzură iniţiată de către dânşii sau de către alţii, vor trebui să-şi asume. Noi nu ne ţinem de guvernare ca mâţa de perdea”.

PNL a început negocierile pentru guvern minoritar

Conducerea extinsă a liberalilor și-a reexprimat marți, într-o ședință de patru ore, susținerea pentru premierul Bolojan ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia.

La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD pentru că a generat o criză politică, iar liberalii vor începe discuții cu partidele care susțin actualul guvern – USR, UDMR, minorităţi – pentru a găsi o formulă de guvern minoritar.

Tot luni, PNL a avut o ședință cu USR, pe tema guvernării. „Am avut o întâlnire foarte productivă între două echipe. Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie. Și am reiterat faptul ca dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase”, a anunțat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a precizat că PNL și USR au împreună mai multe voturi decât PSD, motiv pentru care PSD nu poate decide singur viitorul.

Premierul a precizat că mâine vor fi discuții cu UDMR și minorități, în paralel cu consultările cu președintele Nicușor Dan.