Ședință extinsă acum la PNL, ce decizie pregătesc liberalii / Emil Boc: „Constituțional, lucrurile sunt simple”

Conducerea extinsă a liberalilor a intrat marți dimineață într-o ședință în care, potrivit surselor HotNews, va fi adoptată o rezoluție de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a decis ieri să-i retragă sprijinul. Emil Boc a spus, înainte de reuniune, că din „punct de vedere constituțional lucrurile sunt simple”, iar Guvernul Bolojan va rămâne până când se va forma o altă majoritate.

PNL va vota în ședința cu parlamentarii si o parte dintre aleșii locali ai partidului o rezoluție prin care partidul își va arăta susținerea pentru Ilie Bolojan, au spus surse politice pentru HotNews.ro

Reuniunea conducerii liberale a început la ora 10:00. Este vorba de o ședință de Birou Politic Național la care participă și parlamentarii partidului, președinții de consilii județene și primării reședința de județ.

Înainte de începerea ședinței, primarul liberal din Cluj Napoca, Emil Boc, a spus că, „din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt destul de simple în condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare: timp de 45 de zile premierul Bolojan are posibilitatea să desemneze din rândul membrilor guvernului alți miniștri pentru a ocupa portofoliile”.

„Cine dă jos un guvern trebuie să poată pune unul nou”

„Am avut și o asemenea situație în 2009. După 45 de zile te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți miniști, fie PNL, fie tehnocrați. Își asumă politic premierul împreună cu PNL și cu ceilalți parteneri de guvernare”, a afirmat fostul premier.

Emil Boc a explicat că, dacă Parlamentul aprobă noua formulă, „atunci lucrurile merg mai departe”, iar dacă o respinge „atunci acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline”.

„În consecință, acest guvern rămâne în vigoare până când o altă majoritate politică se va consolida în Parlament. Cu alte cuvinte, spus în termeni populari: cine dă jos un guvern trebuie să aibă și posibilitatea să pună unul nou”, a afirmat liberalul.

Emil Boc a spus că PNL trebuie să fie partidul responsabil acum: „Adică trebuie să fie un matur în încăperea asta a Parlamentului și mai ales în cadrul coaliției care în condițiile grele interne și internaționale trebuie să țină țara în picioare.”

„Din acest punct de vedere, fără a spune că guvernul Bolojan este perfect, departe de o asemenea idee, dar este cea mai bună soluție astăzi pentru ca țara să nu intre în alte derapaje și să aibă mai multe greutăți decât există în momentul de față”, a adăugat el.

Ședința liberalilor vine după ce PSD a decis luni să-i retragă sprijinul politic premierului Bolojan, președintele social-democrat Sorin Grindeanu afirmând că cei din partidul său sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România.

Luni seară, Bolojan a reacționat spunând că va continua să-și „exercite mandatul de premier astfel încât să asigurăm stabilitatea guvernării”. El a promis că va răspunde la întrebări după ședința conducerii PNL de marți.

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că miniștrii partidului vor rămâne în guvern, iar marți se va întâlni și el astfel încât PNL și USR să se coordoneze în zilele următoare. Fritz le-a transmis celor de la PSD că este timpul să se obișnuiască să guverneze în coaliții, chiar dacă acum a ajuns „o pisică care se uită în oglindă și vede un leu”.

UDMR a transmis și ea că rămâne alături de Bolojan. „Noi nu avem niciun motiv ca noi să ne retragem din Guvern”, a spus Kelemen Hunor.







