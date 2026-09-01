Ciucu răspunde nemulțumirilor că „sunt șantiere” în București sau parcări insuficiente. „Haideți să fim o capitală europeană, nu una din Africa Subsahariană”

Bucureștiul nu mai avusese „șantiere la modul serios de zeci de ani de zile”, susține primarul general Ciprian Ciucu.

Edilul a comentat, marți, într-o intervenție la Digi24, nemulțumirile legate de numărul lucrărilor care s-au desfășurat în ultima perioadă în Capitală.

„În ceea ce privește acest reproș că «sunt șantiere». Păi, orașul nostru n-a mai avut șantiere la modul serios de zeci de ani de zile. Cum putem pune un oraș la punct fără șantiere? Toate marile capitale europene, toate orașele mari, care s-au transformat, și, da, Bucureștiul se transformă, au avut șantiere. Dacă cineva îmi arată și mie un model prin care poți să refaci infrastructura foarte veche și deteriorată a unui oraș fără șantier, eu promit să urmez acel model”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei a spus că i „se pare și ciudat” că există astfel de nemulțumiri, deoarece „de obicei oamenii trebuie să fie supărați că primarul nu face lucruri, că nu se ocupă, că se degradează infrastructura, de la rețeaua de termie, până la linii de tramvai”.

„Le cer bucureștenilor să fie puțin înțelegători și le garantez că va merita acest disconfort, pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloacele de transport în comun”, a adăugat el.

Ce a spus despre numărul parcărilor din oraș

Întrebat despre cei care susțin că numărul parcărilor este prea mic, primarul Capitalei a răspuns: „Pe de altă parte, parcările cu plată stau goale”.

„Hai să spunem și adevărul! Da, parcările cu plată sunt foarte multe care stau goale și se parchează pe trotuar – din ce în ce mai puțin, e adevărat, pentru că luăm măsuri”, a continuat Ciprian Ciucu.

El a precizat că nu este „adeptul parcării gratis pe oriunde în oraș”.

„Haideți să ne civilizăm și noi, ca oraș! Haideți să fim o capitală europeană, nu una din Africa Subsahariană! În ceea ce privește parcările, am în proiect mai multe tipuri de parcări, pe care le vom face prin concesiuni, se lucrează la acest lucru deja, în zona centrală, care să scoată traficul și să îl ducă în subteran”, a mai declarat primarul Ciprian Ciucu.