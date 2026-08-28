Ciucu taie în București: Stimulentele pentru adulții cu handicap, suspendate până în noiembrie 2030/ Voucherele Materna nu se mai acordă / Ce se întâmplă cu ajutorul pentru nou-născuți și copiii cu handicap

Consiliul General a aprobat vineri la propunerea primarului general tăierea sau suspendarea plăților pentru mai multe tipuri de ajutoare. Primarul general susține că nu mai sunt bani, iar în anumite cazuri, acuză o schemă la care unii locuitori au apelat pentru a obține ajutoarele.

Acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap – de 500 lei/lună- a fost suspendată până la 1 noiembrie 2030.

Voucherele Materna, de 2000 de lei, pentru femeile gravide nu se mai acordă.

Stimulentul pentru nou-născut, în valoare de 2000 lei, merge doar pentru cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap, de 1000 lei, se va acorda diferențiat, în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el.

Decizia a fost luată de Consiliul General la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.

Ajutoarele au fost introduse de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, în 2017-2018, iar actualul edil, Ciprian Ciucu, invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.

Restanțe de 700 de milioane de lei

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că suspendarea stimulentului pentru persoanele cu handicap este necesară deoarece Primăria Capitalei a acumulat restanțe de aproape 700 milioane lei la plată.

„Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă. Este o sumă foarte, foarte mare, în condițiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a explicat Ciucu.

Primarul a spus că suspendarea nu înseamnă eliminarea stimulentului, iar în perioada de suspendare, până în noiembrie 2030, va ajunge cu plățile la zi, urmând să plătească câte 250 lei/lună, jumătate din stimulentul de 500 lei, până ajunge cu plățile la zi.

„Ceea ce vă propun cu acest proiect nu este o finalizare, o terminare a hotărârii, ci chiar acel mecanism pentru a reuși să plătim. Odată dat acest proiect, noi vom plăti toate datoriile. Adică datoriile din urmă nu se șterg. Și pot să am o predictibilitate financiară astfel încât în aproximativ 4 ani de zile, cu 250 de lei pe lună, pe care să îi plătim pentru oamenii la care avem aceste datorii, și să ajungem la zi. În acest moment, dacă nu suspendăm hotărârea, datoriile vor crește, vor fi și mai mari, și mai mari, și mai mari și vor fi și penalități. Prima condiție ca un program social să poată funcționa este să fie suportabil bugetar de acea comunitate”, a explicat Ciucu.

Ciucu acuză o schemă pentru obținerea acestui stimulent

Primarul spune că în fiecare an se înscriu 10.000 pe persoane pentru acest stimulent, fiind oameni care vin în București, își fac mutație, special pentru asta.

„În momentul în care va fi plătită ultima tranșă, și am calculat că va fi undeva în octombrie 2030, automat se va desuspenda hotărârea și va merge mai departe. Ceea ce vă rog este doar să suspendăm aplicabilitatea ei, ca să nu mai primim alte dosare, că nu le putem duce. Până acum nu au fost plătiți în fiecare lună pentru că nu am avut de unde”, a explicat Ciucu.

Primarul a declarat că împactul bugetar, chiar și plătind 250 de lei/lună este de 130-150 milioane pe an, dar este mai suportabil pentru Primărie.

„De ce să dubleze municipiul București ceva decontat de stat?”

În ceea ce privește voucherul Materna, Ciucu a declarat că gravidele au deja decontate de la Ministerul Sănătății analizele pe timpul sarcinii.

„Toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului, a Ministrului Sănătății. Voucher-ul matern nu face altceva decât să dubleze. Din moment ce se pot face toate analizele de la morfologie fetală, investigații paraclinice, analize de sânge, intervenții în situații de criză, supraveghere sarcină cu risc, internări de urgență, dublu și triplu test prin programul național. Din moment ce deja totul este acoperit, de ce municipiul București să dubleze?”, a explicat Ciucu.

În ceea ce privește stimulentul pentru copiii cu handicap și nou-născuți, primarul spune că merg unde este nevoie.

„Stimulentul pentru nou-născut rămâne, dar nu se mai dă tuturor. Și îl direcționăm acolo unde este cu adevărat nevoie de el. Îl direcționăm către mamele în situație de risc, mamele victime ale violenței domestice, mamele minore, și familii beneficiare de venit minim garantat. Deci facem ceea ce este corect. În ceea ce privește proiectul cu privire la copiii care au diferite grade de handicap, îl direcționăm acolo unde este nevoie mai mult de el”, a explicat Ciucu.

AUR s-a opus modificărilor

Proiectele de hotărâre au stârnit însă discuții aprinse între consilierii generali, mai bine de 3 ore.

Mai mult, la propunerea consilierului liberal Andrei Badiu, s-a ales vot secret, astfel încât să nu se poată ști cine a votat pentru eliminarea stimulentelor. Fiind vot secret, consilierii generali din online nu au putut vota.

Grupul consilierilor generali AUR a fost împotriva suspendări stimulentului pentru persoane cu handicap, dar și a eliminării voucherelor Materna și modificarea condițiilor de acordare a stimulentelor pentru copiii cu handicap și nou-născuți.

„Vorbesc din punctul de vedere al unei persoane care din cauza unui accident nefericit în copilărie, a ajuns să aibă un handicap. (…) Eu vă rog din suflet, haideți să găsim o soluție financiară, pentru că o putem găsi împreună dacă avem voință și putință, și să scoatem de pe ordinea de zi acele proiecte referitoare la suspendarea stimulentului pentru persoane cu handicap adulte, pentru copii, la acel proiect privind stimulentul acordat mamelor, suspendarea lui și diminuarea ajutorului pentru nou-născuți”, a declarat Zară.

Consilierul general a explicat că este nevoie de aceste stimulente, mai ales în actualul context economic.

„În contextul economic în care multe din facilitățile fiscale ale persoanelor cu handicap au fost tăiate, cred că ar fi bine să păstrăm acest modest ajutor pe care noi îl acordăm persoanelor cu handicap. În ceea ce privește stimulentul pentru copii, domnule primar, nu putem face o diferență să acordăm unui copil cu handicap accentuat 1.000 de lei, unui copil cu handicap mediu 800 de lei. Fiecare copil are o nevoie, mai mică sau mai mare”, a explicat Zară.

Grupul AUR s-a opus și votului secret.

„E prima oară când se recurge la vot secret. Eu cred că fiecare dintre noi dorim să dăm dovadă de transparență. Ne asumăm ce votăm. Cine dorește să se ascundă în spatele unui vot secret”, a spus Zară.

Persoană cu dizabilități: Stimulează să trăim, să nu murim de foame

În sală au fost și reprezentanți ai persoanelor cu handicap.

„Vă rog să respingeți acest proiect de hotărâre. Câți dintre dumneavoastră puteți să trăiți în București cu suma de… țineți-vă bine, 1.700 de lei? Adică 1.281, pensie minimă și 450 sau cât este îndemnizația la handicap grav. Faceți experimentul ăsta și trăiți în București.Și după aia să vă gândiți să tăiați din banii ăștia. Banii ăștia sunt un stimulent. Stimulează să trăim, să nu murim de foame. Aia stimulează”, a declarat Cătălin Moșgoreanu, cetățean cu dizabilități.

Dar și reprezentanți ai mamelor. Ana Maiță, de la Asociația Mame pentru mame, a declarat că cei 2.000 de lei pe care mamele îi primeau le ajuta să-și facă cu plată analizele pe care nu le găseau disponibile la stat.

„Voucherul Materna a fost gândit ca un ajutor, pentru a plomba acele situații nu neapărat foarte frecvente în București, în care femeile, atunci când deveneau mame, nu beneficiau, așa cum spune legea, de servicii medicale prenatale, de monitorizare, și postnatale, de asemenea 42 de zile după naștere. Orice femeie, în momentul în care devine gravidă, ea devine automat asigurată în sistemul public de sănătate și beneficiază de toate serviciile medicale necesare pentru a avea o sarcină urmărită, pe hârtie. În realitate știm cu toții că de multe ori aparatul nu merge, ecograful pentru morfologia necesară, la un moment dat în sarcină s-a blocat, doctorul lipsește și trebuie să te duci la privat”, a explicat Maiță.

În final, toate proiectele au fost aprobate de consilierii generali, cu un număr cuprins între 28 și 33 de voturi.

Ce se modifică la acordarea stimulentului pentru nou-născut

Față de hotărârea aflată în vigoare, prin care se acordau 1.000 lei copiilor cu handicap, acum valoarea stimulentului este acordată în funcție de gradul de handicap:

1.000 lei pentru handicap grav sau handicap grav care necesită asistent personal;

800 lei pentru handicap accentuat

400 lei pentru handicap mediu

Copiii cu handicap ușor pierd dreptul la stimulent. O noutate este că copiii cu afecțiuni hemato-oncologice vor putea beneficia și ei de acest stimulent.

O altă modificare este că perioada de rezidență cerută crește de la 6 la 12 luni.

Reglementările intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Primarul Ciprian Ciucu a motivat modificările prin situația financiară gravă în care se află Primăria Capitalei.

Datorii uriașe acumulate la stimulentele pentru adulți cu handicap

„Programul de stimulente pentru persoanele cu handicap a generat întârzieri în valoare de peste 650 milioane lei până la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 de luni de plăți restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plățile efective au fost sistate de facto în noiembrie 2025 ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu această destinație”, este explicația Primăriei Capitalei, oferită în referatul de aprobare semnat de Ciprian Ciucu.

Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei (52.000 beneficiari x 500 lei/luna).

Despre voucherul Materna

Voucherele Materna au fost introduse în 2018, valoarea lor fiind de 2.000 lei. Puteau beneficia de ele femeile gravide pentru efectuarea analizelor și ecografiilor în sarcină, dar și alte servicii medicale.

„Programul Voucher Materna București, instituit în anul 2018, acordă femeilor gravide cu vârsta peste 18 ani un sprijin financiar sub formă de tichete în valoare de 2.000 lei, în două tranşe, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, fără testarea veniturilor beneficiarei şi cu singura condiţie de domiciliu sau reședința pe raza Municipiului Bucureşti de cel puţin 6 luni”, scrie în referatul de aprobare semnat de primarul Ciprian Ciucu.

Programul genera cheltuieli de aproximativ 24 milioane lei anual, care nu mai pot fi susţinute în contextul actual al constrângerilor bugetare ale Municipiului Bucureşti, mai scrie în document.