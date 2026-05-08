„Ciudat și cu siguranță nepotrivit”. Ce a spus Zelenski peste noapte despre noile declarații rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că proclamarea de către Rusia a unui armistițiu limitat cu ocazia comemorărilor celui de-al Doilea Război Mondial a scos la iveală logica „ciudată și nepotrivită” a liderilor săi, transmite Reuters.

În discursul său video de seară, transmis în ultimele ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului rus la miezul nopții, Zelenski a spus că Moscova vrea „să-și organizeze parada, să iasă în siguranță în piață timp de o oră o dată pe an, iar apoi să continue să ucidă, să ucidă poporul nostru și să poarte război”.

„Rușii vorbesc deja despre atacuri după 9 mai. Ciudat și cu siguranță nepotrivit din partea conducerii ruse”, a adăugat el

Nu există informații privind atacuri rusești sau alte activități militare după expirarea termenului. Alerte de raid aerian au fost anunțate pentru unele regiuni ucrainene în ultimele ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, iar forțele aeriene au înregistrat o scurtă alertă pentru sud-estul Ucrainei după miezul nopții.

Declarațiile lui Zelenski par să fi fost pregătite înainte ca Ministerul Apărării al Rusiei să anunțe o prelungire a armistițiului – de la miezul nopții de 8 mai până pe 10 mai – pentru a marca aniversarea înfrângerii Germaniei naziste în ceea ce rușii numesc Marele Război Patriotic.

Zelenski face apel la ajutorul americanilor

În condițiile în care principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit la Miami pentru întâlniri cu negociatorii americani privind progresul către un acord de pace, Zelenski a declarat că realizarea păcii în Europa este cea mai bună modalitate de a-i onora pe cei care au luptat împotriva Germaniei naziste.

„La fel ca acum 81 de ani, și acum America poate contribui la pace printr-o poziție justă și fermă împotriva agresorului. Și este important ca poporul american să privească acum Rusia exact în acest fel – ca pe un agresor”, a spus el.

Zelenski a afirmat că Rusia a continuat să încalce armistițiul propus de Kiev în noaptea de 5 spre 6 mai, ca răspuns la armistițiul declarat de Rusia. Ucraina, a spus el, a primit „doar noi atacuri rusești și noi amenințări rusești”.

Moscova nu confirmase că va respecta propunerea Kievului.

„Vom continua sancțiunile noastre de lungă distanță”

Zelenski și-a exprimat satisfacția față de rezultatul celor mai recente atacuri cu rachete de lungă distanță ale Ucrainei, inclusiv un atac asupra unui mic transportor de rachete rus pe Marea Caspică și al doilea atac în opt zile asupra unei rafinării deținute de Lukoil în Perm, lângă Munții Ural.

În declarații anterioare, Zelenski a spus că forțele ruse au atacat Ucraina cu drone, rachete, bombardamente și asalturi de-a lungul liniei frontului încă de la începutul zilei de joi

„Ca răspuns la atacurile rusești, vom continua sancțiunile noastre de lungă distanță. Și, ca răspuns la disponibilitatea Rusiei de a se îndrepta spre diplomație, vom urma calea diplomației”, a spus Zelenski.