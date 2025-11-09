Clădirea din București parcă ruptă din “Urzeala Tronurilor”. Tainele Casei Lipizer, cea mai veche reședință de arhitect din oraș

Casei Lipizer, cea mai veche reședință de arhitect din București. Foto: Sotheby's via B365.ro

În vechiul Cartier Evreiesc al Bucureștilor, Casa Lipizer sau Casa Breslelor te vrăjește de la prima privire.

Împodobită cu statuete misterioase înfățișând, pe fațadă, tineri meșteșugari din evul mediu, te duce cu gândul la castele, turnuri și abații medievale.

La mijlocul secolului al XIX-lea, începe povestea uneia dintre cele mai spectaculoase clădiri neogotice din București, unică prin ineditul și frumusețea sa fără vârstă.

Ridicată în străvechea mahala a lui Stelea în perioada 1862-1864, Casa Breslelor nu a fost niciodată sediul unor bresle, nici castelul vreunui cavaler care se întrecea la turnir, ci doar reședința unui arhitect cu viziune europeană: Luigi Ludovic Lipizer (1825-1864),

