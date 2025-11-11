Clădirea Teatrului Foarte Mic are o foarte mare bulină roșie. Pentru cine a fost construit edificiul cu minunate elemente Art Nouveau

În centrul orașului, la doi pași de Universitate, un Palat din alte timpuri marchează intersecția străzii Jean Louis Calderon cu Bulevardul Carol I: Clădirea Teatrului Foarte Mic, cu fațade la străzile ce formează un unghi ascuțit, linii curbe specifice stilului Art Nouveau și balcoane măiestrit lucrate în fier forjat.

Singur, părăsit și vulnerabil, cu o vechime de peste 100 de ani, înconjurat de alte clădiri aflate în suferință, Palatul Sindicatului Ziariștilor din București, cu imaginea sa avântată, zveltă și impunătoare, își păstrează cu eleganță „cupola de colț, cu lanternou, prevăzută cu o lucarnă bogat decorată”.

Din loc în loc, sub balcoanele de fier ruginit, plase de protecție apără trecătorii de elementele arhitecturale care se desprind de pe fațade.

Citește, pe B365.ro, istoria unei clădiri care, din mândria Micului Paris, a ajuns rușinea administrației de azi a marelui București