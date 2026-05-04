Claire Maurier a murit. Actrița din celebrele filme „Amelie” și „Colivia cu nebune” avea 97 de ani

Actrița Claire Maurier, în rolul lui Suzanne din filmul „Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain”, din 2001, în regia lui Jean-Pierre Jeunet. FOTO: Miramax Films / Entertainment Pictures / Profimedia

Actriță de teatru și de cinema Claire Maurier, care a jucat în mai multe succese ale cinematografiei franceze, printre care „La Cage aux folles” („Colivia cu nebune”, 1978) și „Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain” („Fabulosul destin al lui Amélie Poulain”, 2001 – cunoscut mai ales sub numele simplu „Amélie”), a decedat duminică, la vârsta de 97 de ani, a anunțat luni soțul ei pentru AFP.

Născută Odette Agramon, în 1929 la Céret (în sudul Franței), lângă Spania, ea a ales numele de scenă Claire Maurier, apoi și-a început cariera în teatru la începutul anilor 1950, în paralel cu filmările pentru producțiile de televiziune.

Cariera ei în cinema a luat avânt în 1959 datorită rolului mamei lui Jean-Pierre Léaud din „Les Quatre cents coups” („Cele 400 de lovituri”) al lui François Truffaut, unul dintre cele mai emblematice filme ale Noului Val.

În 1963, ea a jucat alături de Fernandel și Bourvil în „La cuisine au beurre”, un succes fenomenal al cinematografiei franceze de la începutul anilor 1960. Ea a jucat rolul soției celor două personaje interpretate de actorii-vedetă ai epocii.

Cariera ei a încetinit apoi, dar la sfârșitul anilor 1970, joacă în „La Cage aux folles”. Această comedie lansată în 1978, adaptată după o piesă de teatru, are un succes răsunător, inclusiv în străinătate, în special în Statele Unite.

În film, Claire Maurier interpretează rolul Simonei, fosta parteneră a lui Renato Baldi, proprietarul unui cabaret de travestiți din Saint-Tropez.

În 1981, a fost nominalizată la Premiul César pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său din „Un mauvais fils” („Un fin rău”) al lui Claude Sautet, în care a jucat alături de Patrick Dewaere și Brigitte Fossey.

Iar în 2001, ea a jucat într-o altă peliculă extrem de apreciată, devenită film-cult: „Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain”, regizat de Jean-Pierre Jeunet.

În „Amelie”, ea joacă rolul unei foste dansatoare devenită proprietară de cafenea, Suzanne, în celebrul cartier parizian Montmartre, care o angajează pe tânăra chelneriță Amélie Poulain.

Personajul ei solitar și excentric, cu o privire profund umană, este caracteristic figurilor care populează acest film cu un destin ieșit din comun. Pelicula a avut peste opt milioane de spectatori în Franța.

Claire Maurier a fost căsătorită cu actorul Jean-Renaud Garcia.