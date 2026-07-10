Clanul Cămătarilor, dincolo de documentar. Milioane de euro pentru firma finului lui Nuțu, care a participat singură la o licitație cu un caiet de sarcini cu „cântec”

Când Cristian Popescu Piedone ieșea din închisoare, în 2023, la poartă îl așteptau apropiații săi. Între ei, și Doru Cartofaru, pe numele său real Tudor Constantin. Doi ani mai târziu, firma soției lui Cartofaru participa singură și câștiga un contract extrem de bănos pentru sediul parcului auto al Salubrizării Sector 5, pe baza unui caiet de sarcini, despre care o expertă în achiziții publice susține că pare să fi fost întocmit cu dedicație, dezvăluie site-ul de investigații Snoop.

Velar M Power SRL, firma Mariei Ungureanu, actuala soție a lui Tudor Constantin, zis Doru Cartofaru, este singura care s-a înscris la licitația pentru închirierea unui teren pentru mașinile de la Salubrizare Sector 5. E și singurul contract al firmei, de la fondarea din 2017, cu o autoritate locală în SEAP.

Caietul de sarcini impunea un teren de 16.400–16.500 mp, aflat la cel mult 5 km de sediul achizitorului, condiții care, spun specialiștii, sugerează o licitație „cu dedicație”. De alfel, suprafața cerută în caietul de sarcini de compania primăriei este exact cea a terenului închiriat de Velar M Power SRL.

Terenul se află la marginea Sectorului 5, lângă Târgul Pucheni, aproape de vila și herghelia lui Nuțu Cămătaru. Firma care deține târgul a fost fondată de același Doru Cartofaru.

Doru Cartofaru este și finul lui Nuțu Cămătaru, alături de care apare în fotografii și în concedii.

Atât compania de salubrizare, cât și Velar M Power SRL, spun că achiziția s-a făcut legal.

Documentarul-serial Cămătarii, lansat de PRO TV și VOYO în luna mai, spune povestea ascensiunii clanului condus de frații Ion („Nuțu”) și Vasile („Sile”) Balint. În timp ce producția readuce în prim-plan istoria uneia dintre cele mai cunoscute grupări interlope din România și îi face personaje la modă pe frații Cămătaru, afacerile apropiaților lor cu statul continuă.

Parcare pentru mașinile de gunoi, în loc de târg

Locuitorii străzilor Pucheni și Munții Carpați din Sectorul 5 cunosc spațiul pe care stau astăzi parcate mașinile de gunoi ale Sectorului 5 drept Piața Pucheni. Așa se numesc și cele două stații STB de pe ambele sensuri din fața fostei piețe. În imaginile de pe Google Street View din 2023, încă se văd ultimele tarabe cu fructe și legume rămase și cele două afișe mari, galbene, lipite pe gard, care semnalau că acolo este târgul.

Din ianuarie 2023, comercianții s-au mutat pe șoseaua Sălaj, la capătul autobuzului 117. În locul lor au venit zeci de mașini de salubrizare ale companiei primăriei conduse atunci de Cristian Popescu Piedone (aflat în închisoare, interimatul de primar fusese preluat de Constantin Ion Melnic).

Spațiul unde sunt staționate mașinile de salubrizare. Foto: Snoop

Mașinile de salubrizare parcate în fosta Piață Pucheni

În septembrie 2024, Salubrizare Sector 5 SA lansa în SEAP un anunț de închiriere a unui teren cu spațiu de birouri, în suprafață de aproape 16.500 de metri pătrați, pentru „activitatea parcului auto”. Valoarea estimată a contractului pe doi ani: peste 12 milioane de lei, peste 2 milioane de euro.

Câștigătoare a contractului pentru găzduirea parcului auto de la Salubrizare Sector 5 a fost singura firmă care s-a înscris la licitație: Velar M Power, deținută atunci de Maria Ungureanu, actuala soție a lui Doru Cartofaru.

Contractul a fost atribuit în decembrie 2024, potrivit informațiilor din SEAP, dar mașinile albe inscripționate cu logo-ul Primăriei Sector 5 se văd aliniate pe terenul fostului târg, pe Google Street View, dinainte ca Salubrizare Sector 5 să publice anunțul în platformă. Potrivit informațiilor Snoop, înainte de acest contract a mai existat un altul, mai mic, din 2023, cu aceeași firmă pentru același teren, dar care nu apare în SEAP.

Firma câștigătoare, deținută de finii lui Nuțu Cămătaru

Înființată în 2017, firma câștigătoare a contractului cu primăria S5, Velar M Power, se ocupă cu lucrări de construcții și închirierea de imobile și figurează cu doi angajați, conform datelor de pe Termene.ro.

În spatele ei sunt finii lui Nuțu Cămătaru, Maria Ungureanu și Tudor Constantin, cunoscut drept Doru Cartofaru. În iunie 2025, Maria Ungureanu posta pe pagina ei de Facebook fotografii de la botezul fiului ei și al lui Cartofaru: „Suntem profund recunoscători nașilor Claudia Balint și Nuțu Cămătaru, care ne-au fost alături cu sufletul deschis”.

Doru Cartofaru apare în fotografii și filmări cu Nuțu Cămătaru în vacanțe și la petreceri. În 2023, l-a așteptat pe fostul primar Cristian Popescu Piedone la poarta închisorii. E implicat în mai multe afaceri imobiliare și este cel care deține târgul Pucheni de la marginea Sectorului 5.

Cine sunt proprietarii terenului

Din martie 2026, Maria Ungureanu și-a mutat firma pe numele mamei ei. Datele financiare de pe Termene.ro arată că Velar M Power nu prea a fost activă în perioada 2018 – 2023.

Cu excepția anului 2019, când a avut un profit mai mic de 5.000 de lei, a avut cifră de afaceri și profit zero.

Apoi, în 2024, anul în care a semnat contractul cu Salubrizare Sector 5, a avut o creștere bruscă: o cifră de afaceri de aproape 3,7 milioane de lei și un profit de aproape 360.000 de lei.

Maria Ungureanu nu mai are alte firme pe numele ei.

Terenul pe care sunt parcate acum autogunoierele de la Sectorul 5 este împărțit în două parcele de pământ: un teren de 10.000 mp, deținut de un apropiat și soția sa, și un teren de 6.475 mp, deținut de aceiași soți și de Tudor Constantin, potrivit extraselor de carte funciară, împreună cu fosta soție.

Licitație suspectă

Cele două terenuri au împreună 16.475 de metri pătrați și respectă exact una dintre condițiile impuse de Salubrizare Sector 5 în caietul de sarcini publicat în SEAP: ca terenul pentru parcul auto să fie între 16.400 și 16.500 mp și să aibă o clădire de birouri de maximum 200 mp.

În plus, terenul trebuia să fie la maximum 5 kilometri distanță de sediul Salubrizare Sector 5 de pe Calea Rahovei.

„Câte locații sunt pe o rază de 5 kilometri de sediul achizitorului care să îndeplinească condițiile? Bănuiesc că una! Să ne mirăm că a participat o singură firmă la licitație?”, întreabă experta în achiziții publice Valeria Tudora, care a observat însă și celelalte criterii sunt îndeplinite la virgulă.

Ioana Lazăr, expertă în achiziții publice, crede că distanța de 5 km „poate fi o condiție obiectivă”: „Dacă am de garat o mie de mașini, nu vreau ca acestea să facă zilnic nu știu câți kilometri de la și până la locul de garare pentru că asta se reflectă în costuri”, explică specialista.

Admite, însă, că „suprafețele (de teren, n.r.) sunt destul de specifice ca să ridice semne de întrebare”.

Prețul este de 30 de lei fără TVA/mp/lună pentru teren și de 45 de lei fără TVA/mp/lună pentru clădirea de birouri, care are 204 mp.

Contractul a fost încheiat în baza unui acord-cadru, cu posibilitatea încheierii a două contracte subsecvente, fiecare cu o durată maximă de 12 luni. Asta pentru că autoritățile publice lucrează cu bugete anuale și nu pot programa cheltuieli care depășesc alocarea financiară a unui an fiscal, a explicat, pentru Snoop, experta în achiziții publice Ioana Lazăr.

Nou obiect de activitate, cu câteva luni înainte de licitație

Mai mult, în aprilie 2024, conform Monitorului Oficial, cu câteva luni înainte de licitație, firma Velar M Power adăuga un nou obiect principal de activitate: „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, căruia îi corespunde grupa CAEN 682”.

Snoop a detectat o schimbare asemănătoare și înaintea altui contract, la o licitație a aceleiași companii, Salubrizare Sector 5, tot din septembrie 2024. Atunci, o tăbăcărie – la care Piedone lucrase cât fusese în închisoare – și-a adăugat un cod CAEN care să-i permită să închirieze mașini, iar peste alte două săptămâni a câștigat procedura pentru închiriere excavatoare.

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