„Clar setate pe această traiectorie.” Germania spune că incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost „o acțiune deliberată”

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în fața unui tanc de luptă Leopard 2, la centrul de mentenanță al serviciilor de apărare lituaniene, Jonava, Lituania, 18 decembrie 2023., Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost o provocare inacceptabilă și intenționată împotriva NATO, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, adăugând că, în opinia lui, a fost vorba de un act deliberat, scriu Reuters, AFP și Sky News.

„Nu există nicio dovadă care să sugereze că aceste drone au avut erori de traiectorie sau au zburat accidental peste teritoriul polonez pe această rută”, le-a spus Pistorius reporterilor. „Asta înseamnă că putem presupune că a fost o acțiune deliberată”, a adăugat oficialul guvernamental german.

Întrebat în ce fel acest incident diferă de un atac care ar putea declanșa articolul 5 din tratatul NATO, Pistorius a răspuns că este vorba de un atac în sensul încălcării spațiului aerian polonez, dar nu în sens militar – adică nu a fost distrus nimic și nu au fost ucise persoane, din câte știe el.

Pistorius a adăugat că Alianța Nord-Atlantică este unită și a avut o reacție clară, dar echilibrată. „Ne concentrăm pe forță și unitate, dar nu ne vom lăsa provocați”, a spus el.

Rusia „testează” NATO, afirmă Berlinul

Guvernul german a afirmat miercuri că Moscova îi „testează” pe aliații Ucrainei după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian polonez, într-un incident pe care Berlinul l-a calificat drept „foarte grav”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Sebastian Hille, a declarat că incidentul „demonstrează încă o dată amenințarea cu care ne confruntăm” și cât de mult Germania și alte țări NATO „sunt testate de Rusia”.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a mai declarat, în fața parlamentului german, că dronele „au fost clar setate pe această traiectorie” și „nu trebuiau să zboare pe această rută pentru a ajunge în Ucraina”.

La rândul său, ministrul de externe Johann Wadephul a declarat că Rusia „a riscat neglijent o escaladare periculoasă” cu drone, care au intrat în spațiul aerian polonez „la scară semnificativă”.

El a adăugat că „Rusia trebuie să știe că NATO este capabilă să acționeze și că va reacționa pentru a apăra teritoriul NATO”.

Polonia i-a convocat miercuri pe aliații din cadrul Alianței Nord-Atlantice pentru discuții urgente, după ce drone rusești au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei.

Prim-ministrul Donald Tusk a denunțat „provocarea la scară largă”, afirmând că Polonia a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian și a doborât cel puțin trei drone.

Tusk a anunțat că a invocat articolul 4 al NATO, în temeiul căruia un membru poate solicita discuții urgente atunci când consideră că „integritatea teritorială, independența politică sau securitatea” sa sunt în pericol – aceasta fiind doar a opta oară când măsura a fost utilizată.

Pistorius a mai afirmat miercuri că incursiunea dronelor este un exemplu al „ceea ce discutăm în mod regulat de cel puțin doi ani, și anume că suntem sub amenințarea constantă a provocărilor din partea forțelor ruse”.

Aceste amenințări pot fi observate „în spațiul aerian baltic, în Marea Baltică… dar și în Europa Centrală, prin atacuri hibride sau prin astfel de zboruri (cu drone)”, a menționat ministrul german al Apărării.

Germania cooperează cu Polonia sub forma unor consultări în temeiul articolului 4, a adăugat Pistorius.

„Susținem această abordare, pe care o considerăm corectă”, a precizat el.

Boris Pistorius a mai declarat în fața Bundestagului că dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei erau în mod clar înarmate.

Sistemele antiaeriene germane Patriot au fost implicate în răspuns, folosind radarele lor pentru a detecta dronele rusești, dar nu au lansat nicio rachetă.

Ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, a mai spus că Rusia nu este pregătită pentru diplomație, așa că va primi „un răspuns ferm”.

Într-o conferință comună de presă cu omologul său olandez, Johann Wadephul a adăugat:

Rusia a acceptat în mod imprudent o escaladare periculoasă. Din păcate, este clar că, chiar și după trei ani, Moscova nu este încă pregătită să negocieze serios pentru pace.

Dimpotrivă, Kremlinul vrea să subjuge Ucraina prin forță.

Trebuie și vom răspunde la acest lucru cu un răspuns clar.”

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia

Ministerul condus de Andrei Belousov a precizat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, într-un comunicat emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.