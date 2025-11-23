Clasamentul țărilor care produc vin. Unde e plasată România

Deși România are o tradiție veche și bogată în vin, iar multe dintre podgorii s-au modernizat, distanța dintre marile țări, precum Germania, Italia, Spania, este încă foarte mare din punct de vedere al cantității produse.

În 2024, la nivel global, producția de vin a ajuns la 22,6 miliarde de litri, potrivit unui clasament realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor de la Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).

Deși producția de vin este în scădere, țările europene continuă să domine piața mondială de vin.

Potrivit datelor, Italia este cel mai mare producător de vin din lume, cu 4,41 miliarde de litri, reprezentând 19,5% din totalul global. Pe locul doi se află Franța, cu 3,61 miliarde de litri (16%), urmată de Spania cu 3,1 miliarde de litri (13,7%).

Împreună, cele trei țări europene fac aproape jumătate din totalul vinului produs la nivel mondial.

Cum stă România la producția de vin

România, deși nu este printre cei mai mari exportatori de vin, dar care are o cultură a vinului cu rădăcini adânci, este plasată în acest top pe locul 12, imediat sub Rusia.

În 2024, producţia vinului în România a ajuns la 370 de milioane de litri, în scădere cu aproximativ 19,8 % față de anul 2023, când producția de vin a fost estimată la aproximativ 440 de milioane de litri de vin.

Țara noastră este devansată de Germania, care a produs anul trecut 780 de milioane de litri de vin, precum și de Portugalia, care a produs 690 de milioane de litri de vin.

Cine sunt principalii producători din afara Europei

Statele Unite sunt principalul producător al vinului din afara Europei, California reprezentând majoritatea producției americane.

SUA ocupă poziția a patra, cu o producție de 2,11 miliarde de litri (9,4%), urmate de Argentina (1,09 miliarde). Australia și Chile completează clasamentul, fiecare cu industrii vinicole puternice, orientate spre export.

Mai jos, vedeți clasamentul top 10 țări după producția de vin în 2024, în miliarde de litri: