Unul dintre fondatorii companiei Ubisoft a murit după ce avionul său s-a prăbușit în Franţa

Claude Guillemot, unul dintre cei cinci fraţi care au fondat compania de jocuri online Ubisoft, a murit, împreună cu o altă persoană, după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbușit vineri lângă oraşul La Baule, pe coasta atlantică a Franţei, relatează sâmbătă agenţia EFE, citată de Agerpres.

Ubisoft a confirmat moartea lui Claude Guillemot, în vârstă de 69 de ani.

„Ubisoft a fost profund îndurerată să afle de moartea lui Claude Guillemot, cofondator al grupului și președinte al Guillemot Corp, într-un accident”, a transmis compania, într-un comunicat.

Claude Guillemot era membru al Consiliului de Administraţie şi director general adjunct responsabil cu operaţiunile Ubisoft.

NEW: One of the co-founders of video game giant Ubisoft killed in a plane crash in France.



Claude Guillemot was piloting a Cessna 421B Golden Eagle with one other passenger onboard when it crashed while on approach to La Baule-Escoublac Airfield on Friday.



Ubisoft Entertainment… pic.twitter.com/7e1CO5swlZ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 20, 2026

Potrivit unor surse citate de Le Figaro, omul de afaceri îşi pilota propriul Cessna 421 când avionul s-a prăbuşit vineri după-amiază într-un câmp de grâu din apropierea aerodromului La Baule.

El decolase de la Rennes şi se îndrepta spre acel aerodrom, unde în acest weekend s-au adunat peste o sută de avioane. Primarul oraşului La Baule, Franck Louvrier, a declarat presei că avionul efectua manevrele pentru aterizare când, potrivit martorilor, a virat brusc şi s-a prăbuşit.

Guillemot a fondat Ubisoft în anul 1986 împreună cu cei patru fraţi ai săi, societate care a devenit una dintre cele mai mari companii de jocuri video din lume. El a mai condus şi compania Guillemot Corporation, specializată în soluţii audio comercializate sub marca Hercules şi accesorii pentru jocuri vândute sub marca Thhurstmaster.