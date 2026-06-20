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Actualitate

Unul dintre fondatorii companiei Ubisoft a murit după ce avionul său s-a prăbușit în Franţa

Ramona Ciobanu
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Claude Guillemot, unul dintre cei cinci fraţi care au fondat compania de jocuri online Ubisoft, a murit, împreună cu o altă persoană, după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbușit vineri lângă oraşul La Baule, pe coasta atlantică a Franţei, relatează sâmbătă agenţia EFE, citată de Agerpres.

Ubisoft a confirmat moartea lui Claude Guillemot, în vârstă de 69 de ani.

„Ubisoft a fost profund îndurerată să afle de moartea lui Claude Guillemot, cofondator al grupului și președinte al Guillemot Corp, într-un accident”, a transmis compania, într-un comunicat.

Claude Guillemot era membru al Consiliului de Administraţie şi director general adjunct responsabil cu operaţiunile Ubisoft.

Potrivit unor surse citate de Le Figaro, omul de afaceri îşi pilota propriul Cessna 421 când avionul s-a prăbuşit vineri după-amiază într-un câmp de grâu din apropierea aerodromului La Baule.

El decolase de la Rennes şi se îndrepta spre acel aerodrom, unde în acest weekend s-au adunat peste o sută de avioane. Primarul oraşului La Baule, Franck Louvrier, a declarat presei că avionul efectua manevrele pentru aterizare când, potrivit martorilor, a virat brusc şi s-a prăbuşit.

Guillemot a fondat Ubisoft în anul 1986 împreună cu cei patru fraţi ai săi, societate care a devenit una dintre cele mai mari companii de jocuri video din lume. El a mai condus şi compania Guillemot Corporation, specializată în soluţii audio comercializate sub marca Hercules şi accesorii pentru jocuri vândute sub marca Thhurstmaster.