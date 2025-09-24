Claudia Cardinale a murit. Legenda filmului italian avea 87 de ani

„Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în cariera sa de femeie, cât și în cea de artistă”, a declarat agentul ei, Laurent Savry, citat de cotidianul Corriere della Sera.

Actrița Claudia Cardinale, pe numele său adevărat Claude Joséphine Rose Cardinale, a murit la vârsta de 87 de ani.

Cardinale, un monument al cinematografiei anilor 1960, a murit marți seara „înconjurată de copiii ei” în Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat agentul ei în cursul serii.

Născută în Tunis din părinți sicilieni care au emigrat în timpul protectoratului britanic, Claudia Cardinale a lucrat cu unii dintre cei mai mari regizori ai epocii sale, printre care Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil și Sergio Leone. „Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în viața personală, cât și în cea profesională”, a declarat agentul ei, Laurent Savry.

De-a lungul carierei sale îndelungate, începută la mijlocul anilor 1950, a jucat în filme din genuri foarte diverse. De la comedii italiene la western-uri spaghetti, de la drame la filme istorice și producții în stil hollywoodian, a lucrat ocazional și în domeniul muzicii, teatrului și televiziunii.

Cardinale și-a făcut un nume într-o lume dominată de Sophia Loren și Gina Lollobrigida, distingându-se printr-un stil de actorie mai subtil și modern, departe de caricaturile vremii. Presa internațională a numit-o „cea mai frumoasă femeie din lume” în anii 1960, deceniul în care a cucerit publicul larg, devenind un simbol al unei Italii în schimbare, între emanciparea femeilor și revoluția culturală, scrie ziarul La Stampa.

Alături de actori de legendă

A jucat în peste 150 de filme, dintre care unele sunt considerate repere în cinematografia de artă. A obținut un mare succes în străinătate, fiind apreciată de critici și lucrând alături de unii dintre cei mai renumiți actori internaționali: John Wayne, Sean Connery, William Holden, Henry Fonda, Eli Wallach, Orson Welles, Peter Finch, Anthony Quinn, Jack Palance, David Niven, Laurence Olivier, Burt Lancaster, Jason Robards și mulți alții.

Alături de John Wayne Foto: Samuel Bronston Production / Par / Christophel Collection / Profimedia

„Claudina” era numele pe care i-l dăduseră atât Luchino Visconti, cât și Federico Fellini, marii maeștri ai cinematografiei italiene, care o aleseseră pentru cele două capodopere ale lor din 1963, Leopardul, cu Alain Delon și Burt Lancaster, și 8½, cu Marcelo Mastroianni.

Claudia Cardinale a avut doi copii.