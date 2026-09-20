Claudiu Manda anunță cum va vota în ședința PSD privind susținerea lui Siegfried Mureșan: „Avem de-a face doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, l-a criticat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan și a precizat că nu își dorește ca partidul să îl susțină pe liberalul propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, drept candidat la funcția de prim-ministru. PSD se reunește într-o ședință de Birou Permanent Național, luni, de la ora 11, pentru a analiza situația.

Claudiu Manda a dezvăluit, duminică seară, la Antena 3, că în ședința PSD de luni va vota împotriva posibilității de a-l susține PSD pe actualul premier desemnat.

„Dacă mă întrebați pe mine cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acum din partea «hashtagiștilor», eu am și acolo un vot, în Biroul Permanent, eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Siegfried Mureșan, și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație – prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan, deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr”, a declarat social-democratul.

„De-aia l-am dat jos pe Bolojan”

Întrebat despre declarația prin care Siegfried Mureșan a sugerat că va păstra direcția liderului PNL dacă va deveni premier, Claudiu Manda a răspuns: „Păi, de-aia l-am dat jos pe Bolojan”.

El a amintit că PSD spusese că prima sa opțiune este refacerea coaliției pro-occidentale, „dar schimbând programul de guvernare și schimbând prim-ministrul”.

„Pentru că degeaba ai un prim-ministru și un program de guvernare în care am scris niște lucruri acolo, dacă ai de-a face cu un personaj care este încăpățânat, fără viziune și care nu vede decât într-un singur fel, «hai să vedem de unde mai tăiem» și «hai să vedem ce taxe mai mărim», or este clar că trebuie schimbată direcția. Dacă păstrează această direcție, nici nu cred că ar trebui să ne caute”, a continuat social-democratul.

Cum spune Claudiu Manda că s-ar putea construi un guvern în jurul PSD

Manda a declarat că nu crede că partidul va reveni asupra rezoluției prin care a stabilit că nu votează un guvern din care nu face parte.

Întrebat cum crede că s-ar putea construi un guvern în jurul PSD, având în vedere că sunt necesare 233 de voturi în Parlament pentru învestire, secretarul general al partidului a spus că speră inclusiv la voturi din PNL și USR într-un astfel de scenariu.

„Noi când vorbim de această idee, de a construi în jurul PSD o majoritate, vorbim de PSD, de minoritățile naționale, mare parte dintre ele, vorbim de partidele mici, ca să zic așa, și cei neafiliați, dacă ar fi și UDMR și de aici încolo sunt și la alte partide posibili parlamentari care ar putea să voteze, inclusiv din PNL, sperăm inclusiv din USR și sigur că dacă sunt și de la alte partide nu putem să îi oprim noi să voteze”, a conchis Claudiu Manda.