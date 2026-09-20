Siegfried Mureșan, mesaj de duminică dimineață: „Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic” / Ce spune despre Bolojan

„Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român” , a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii. Dacă cineva se aşteaptă ca eu să sting lumina, se înşeală amarnic”, afirmă Siegfried Mureşan pe Facebook duminică dimineaţă.

„Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a adăugat el.

Mesajul său vine la o zi după ce a spus că programul său de guvernare va fi construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, a spus el sâmbătă.

Tot sâmbătă, el a vorbit despre „câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie”.

Nicușor Dan a anunțat, joi, că-l desemnează premier pe europarlametrul PNL Siegfried Mureșan. Decretul a fost semnat sâmbătă, potrivit Digi24 și News.ro, și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

De la momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial, Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să își negocieze majoritatea în Parlament, pentru trecerea Guvernului.