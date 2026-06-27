Claudiu Manda, reacție rapidă la „scenariul” lui Dan Motreanu pentru viitorul Guvern: „PSD nu l-ar respinge”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a reacționat la ipoteza expusă de prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, care comentase ironic cum ar reacționa cele două partide în cazul în care rolurile ar fi inversate și, de această dată, președintele Nicușor Dan ar propune un social-democrat, fără acordul partidului său, drept candidat la funcția de premier.

În „scenariul” expus, Dan Motreanu numește direct un social-democrat, pe Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, pe care liderul partidului său, Sorin Grindeanu, îl catalogase drept „bolojenist”.

„PSD nu l-ar respinge”, a scris Claudiu Manda, într-o postare în care răspunde declarațiilor făcute în această seară de Dan Motreanu.

Ce a declarat secretarul general al PSD

Claudiu Manda susține că „PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României”.

„Dacă un asemenea scenariu ar debloca situația politică, ar da României un guvern cu puteri depline și ar permite continuarea proiectelor esențiale pentru țară, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE, investițiile și consolidarea credibilității externe a României, PSD nu l-ar respinge”, a adăugat secretarul general al PSD.

Pe de altă parte, el l-a acuzat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că „sigur se răzgândește din nou” și că „este un mincinos”.

„Singurul sfat pe care i l-aș da acelui primar PSD ar fi, însă, să se gândească de două ori înainte să accepte. Nu de alta, dar până va veni momentul ca domnul Bolojan să își respecte cuvântul, sigur se răzgândește din nou (amândoi știm că este un mincinos) și mai găsește un motiv să rămână. Nu ar fi prima dată. Nici măcar a doua”, a continuat Claudiu Manda.

Social-democratul l-a îndemnat pe prim-vicepreședintele PNL să abandoneze scenariile.

„Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă, ca să nu vă pierdeți funcțiile și privilegiile. V-ați închis în cămară, ați aprins lumina și l-ați găsit pe Ciucu ronțăind într-un colț”, a conchis Claudiu Manda, cu o aluzie la dosarul DNA care îl vizează pe primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu.

Fără un consens după ultimele discuții de la Cotroceni

Guvernul Veștea a fost respins luni de Parlament, iar președintele Nicușor Dan a convocat marți partidele la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări.

Vineri, șeful statului a avut o nouă discuție cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al minorităților naționale, într-o încercare de depășire a impasului politic după ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, iar PNL-USR-UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan.

Întâlnirea de ieri de la Cotroceni s-a încheiat după circa o oră, fără un consens.