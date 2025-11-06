Climate Change Summit confirmă rolul României în conversația globală despre climă, competitivitate și inovație

Cea de-a patra ediție a Climate Change Summit a reunit peste 1.300 de lideri și inovatori și a generat peste 1 milion de vizualizări online, confirmând rolul României în dialogul internațional despre economie, climă și inovație.

Climate Change Summit a confirmat rolul României ca platformă regională pentru dialog și soluții privind tranziția verde și competitivitate. Evenimentul a reunit la Palatul Parlamentului peste 1.300 de lideri din Europa Centrală și de Est, iar mesaje de susținere au fost transmise de la cel mai înalt nivel, subliniind angajamentul comun pentru accelerarea acțiunii climatice și colaborarea europeană.

Alte momente cheie ale ediției au inclus semnarea acordului pentru Centura Verde București-Ilfov, marcând intrarea proiectului în faza operațională, lansarea celei de-a doua ediții a raportului „Starea Climei”, care analizează progresul climatic al României și al regiunii, lansarea în premieră a unui program de finanțare dedicat investițiilor în sustenabilitate, dezvoltat în colaborare între doi dintre partenerii Climate Change Summit, lansarea Blue Pioneers în România, precum și acordarea a trei premii, în valoare totală de 15.000 de euro, pentru soluții inovatoare din Europa Centrală și de Est. Totodată, peste 100 de companii au început elaborarea propriilor planuri de decarbonizare în cadrul unui masterclass intensiv de șase ore.

Puterea colaborării verzi: partenerii Climate Change Summit 2025 despre noua economie sustenabilă

Partenerii Climate Change Summit 2025 au evidențiat modul în care sustenabilitatea devine parte integrantă a strategiilor de business și a colaborării pentru tranziția verde.

Roxana Cojocaru, Director Executiv, Social Innovation Solutions, a accentuat rolul Summitului ca motor al colaborării și inovației în regiune, subliniind importanța acțiunii colective și a curajului de a transforma ideile în soluții:

„Prin Climatse Change Summit construim un ecosistem în care fiecare partener, oraș și inițiativă contribuie la o hartă comună a transformării. Este o mișcare care nu se măsoară doar în cifre, ci în direcție și curaj. O platformă care generează energie civică și soluții reale, într-o Europă Centrală și de Est care își redescoperă potențialul de a inova, de a colabora și de a acționa împreună.”

Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Société Générale, a subliniat rolul summitului ca platformă de dialog și acțiune regională, precum și potențialul tranziției verzi pentru creșterea competitivității:

„Climate Change Summit si-a confirmat statutul de spațiu de dialog și acțiune în regiune, într-un moment în care schimbările climatice influențează profund economiile și societățile. Suntem încântați de succesul acestei ediții și ne place să credem că este o bucurie împărtășită de toți participanții, pe parcursul întregii săptămâni.

Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem la următoarea ediție, în 2026, pentru a continua împreună dialogul și a pune în lumină soluțiile dedicate tranziției sustenabile. Această tranziție este o mare oportunitate de a construi reziliență și competitivitate pe termen lung pentru noi ca cetățeni, pentru companii și pentru societate în ansamblul ei.”

Cosmin Vladimirescu, General Manager, Mastercard România și Croația, a vorbit despre legătura dintre digitalizare, incluziune și inovație sustenabilă, evidențiind potențialul României de a deveni lider regional în acest domeniu:

„Mastercard susține Climate Change Summit încă de la prima ediție, acum patru ani, fiind parte din evoluția sa remarcabilă. De-a lungul timpului, evenimentul a crescut constant în amploare și impact, devenind o platformă esențială pentru dialogul în jurul sustenabilității și inovației. Credem că cele mai mari oportunități ale României în următorii ani se află la intersecția dintre digitalizare și incluziune, iar acest summit reflectă exact această direcție. Într-un context marcat de adopție digitală accelerată, o populație conectată și un ecosistem fintech dinamic, România are șansa de a deveni un lider regional în inovație sustenabilă. Iar noi, la Mastercard, susținem această transformare prin soluții digital-first, infrastructură digitală publică și creștere incluzivă, pentru că fiecare tranzacție poate fi o forță a binelui, iar fiecare instrument digital poate contribui la construirea unei economii mai reziliente și echitabile.”

Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan România, a vorbit despre decarbonizare ca direcție strategică pentru eficiență și competitivitate în business: „Misiunea noastră este să reducem treptat amprenta de carbon în operațiuni si produse și să oferim partenerilor noștri un cadru clar pentru a face același lucru. Decarbonizarea înseamnă un motor de creștere pentru eficiență în business, are un impact puternic în reducerea costurilor, iar efectul natural va fi și reducerea emisiilor.”

Antoine Benech, Vice President Public Affairs & Sustainability, Pluxee Group, a subliniat importanța conectării dintre sustenabilitate și starea de bine a angajaților, precum și rolul politicilor publice în modelarea unei economii verzi:

„Credem că transformarea sustenabilă pornește de la o înțelegere profundă a nevoilor și valorilor oamenilor. Angajații sunt tot mai atenți la impactul propriilor alegeri, iar noi le oferim soluții globale care îi ajută să acționeze în acord cu principiile lor: de la digitalizarea voucherelor și dezvoltarea cardurilor virtuale, până la stimularea mobilității verzi și promovarea eco-voucherelor pentru achiziția de bunuri și servicii sustenabile. Prin dialog constant cu autoritățile și partenerii noștri, Pluxee contribuie la crearea de politici publice eficiente și la modelarea viitorului beneficiilor extrasalariale pentru angajați, astfel încât acestea să genereze un impact pozitiv, durabil și real pentru oameni și pentru planetă.”

Împreună, aceste perspective consolidează ideea că sustenabilitatea este o sursă de creștere, inovație și reziliență economică.

15.000 euro pentru 3 soluții din Europa Centrală și de Est în cadrul Climate Change Summit Awards

Momentul cel mai așteptat al zilei a fost ceremonia Climate Change Summit Awards, care a recompensat inovația și ambiția companiilor, cercetătorilor, ONG-urilor și tinerilor ce transformă ideile în acțiuni concrete. Competiția a adus în prim-plan proiecte din întreaga Europă Centrală și de Est, de la inițiative de economie circulară și agricultură sustenabilă, până la soluții pentru energie curată și educație ecologică. Nouă finaliști și-au prezentat proiectele pe scena Climate Change Summit, iar trei dintre ei au fost desemnați câștigători de către juriu cu câte un premiu de 5000 de euro.

Denki-Tech , cu proiectul Denki, câștigător al categoriei Smart Cities, Energy & Mobility (prezentată de Ayvens);

, cu proiectul Denki, câștigător al categoriei Smart Cities, Energy & Mobility (prezentată de Ayvens); Smart Farm Robotix , cu proiectul RoboAIweeder, câștigător al categoriei Food, Environment & Biodiversity;

, cu proiectul RoboAIweeder, câștigător al categoriei Food, Environment & Biodiversity; Centrul Cultural PLAI, cu proiectul ZUMZET – centrul de învățare experiențială bazat pe natură, câștigător al categoriei Education, Awareness & Community Engagement.

Soluții globale cu impact local pe scena Climate Change Summit

Printre cei 30 invitați internaționali s-au aflat Diana Ürge-Vorsatz (Vice Chair, IPCC), Hacina Py (Chief Sustainability Officer, Société Générale), Scott Kelly (Senior Vice President, Risilience), Annela Anger-Kraavi (Director, Center for Climate Policy, Universitatea Cambridge), Hassan Damluji (Director, Global Nation) și Jaime Huescar (Co-fondator, Cities Forum), care au adus perspective diverse asupra modului în care știința, economia și inovația pot lucra împreună pentru a accelera tranziția verde.

În cadrul panelurilor s-au discutat teme precum energia regenerabilă, finanțarea sustenabilă, rolul orașelor inteligente și importanța educației în tranziția verde. Summitul a oferit o platformă deschisă de dialog între mediul public și privat, o dovadă că tranziția verde nu este doar un obiectiv, ci o responsabilitate comună.

De la Roșiorii de Vede la Sofia și Ljubljana: peste 30 de evenimente duc conversația despre acțiune climatică în comunități în cadrul CCS Week

Evenimentul de la Palatul Parlamentului a marcat începutul CCS Week (22–25 octombrie), o serie de zile tematice ce duc conversațiile despre climă în comunități. Prin peste 30 de evenimente de comunitate organizate alături de parteneri locali în Slovenia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Grecia și România, CCS Week conectează lideri locali, antreprenori, tineri și organizații care transformă ideile în acțiune.

Zilele tematice ale săptămânii explorează diferite perspective ale tranziției sustenabile:

Business Impact Day – despre investiții responsabile și modele economice circulare;

Smart Cities & Democracy – despre viitorul urbanismului participativ;

Environment & Community Day – despre acțiuni colective și educație ecologică;

Conscious Living Day – despre echilibru personal și reconectare cu natura.

Despre Climate Change Summit

Climate Change Summit 2025 este organizat de Social Innovation Solutions, împreună cu BRD Groupe Société Générale, în calitate de Founding Partner, alături de Auchan România, Strategic Partner, și Mastercard, Climate Partner. De asemenea, ediția din 2025 este susținută și de partenerii Pluxee Romania, Wellbeing Partner, PPC, Energy Partner, Heidelberg Materials, Industry Partner, Ayvens și Volvo, Mobility Partners; Regina Maria, Health Partner, Danone, Leroy Merlin, European Climate Foundation, Carbon Tool, Ursus Breweries, PPC Renewables, PPC Blue, Rețele Electrice, Returo, IKEA și Za Cup; Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Frenvi, Networking Partners; Radisson Blu, Accommodation Partner, V7 Startup Studio, OTOTO, Urban Hub și Rezidența9, Community Partners.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare.

SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, printre care Academia de Sustenabilitate , Transformator , sau ESG Lab . Prin aceste inițiative, SIS susține peste 20.000 de IMM-uri, ONG-uri și lideri din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 357 de unități. Activele totale ale băncii, la sfârșitul lunii iunie 2025, erau de 90 miliarde RON.

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 119.000 de angajați care servesc peste 26 de milioane de clienți în 62 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi:

• Retail banking în Franța, private banking și asigurări

• Global banking și soluții pentru investitori

• Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare

BRD Groupe Société Générale este partener fondator al Climate Change Summit, susținând acest demers nu doar ca sponsor, ci și ca actor implicat direct în tranziția sustenabilă a economiei românești.

BRD – Groupe Société Générale este un actor activ în tranziția sustenabilă a economiei românești, asumându-și un rol strategic în promovarea finanțărilor verzi și a practicilor responsabile. În 2024, banca a acordat finanțări sustenabile în valoare de peste 1,8 miliarde de lei, depășind cu mult în avans ținta cumulată pe 3 ani prevăzută pentru 2025. În primul semestru al acestui an, banca și-a consolidat poziția de reper în finanțarea sustenabilă, cu credite în valoare de 351 milioane EUR acordate până la jumătatea anului.

Totodată, BRD a lansat, în premieră pe piața din România, un credit corelat cu obiective de sustenabilitate (Sustainability Linked Loan – SLL) dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii, consolidându-și astfel angajamentul față de dezvoltarea durabilă și sprijinirea antreprenoriatului responsabil.

Articol susținut de Climate Change Summit