„Clubul de la Paris” s-a regrupat la Palatul Cotroceni. Cine e Cornel Olendraru, noul consilier al lui Nicușor Dan, care vine de la firma unde lucrează partenera președintelui

Trei studenți români care la începutul anilor 90 au studiat la Paris, toți trei simpatizanți ai partidului național țărănesc al lui Corneliu Coposu, au ajuns astăzi la vârful statului român, unul dintre ei fiind chiar președintele Nicușor Dan.

Vineri, s-a aflat cu ce se va ocupa noul consilier al lui Nicușor Dan, Cornel Olendraru, și el student în aceeași perioadă în Franța.

Inginer de profesie, consilierul prezidențial Olendraru va răspunde de politici economice, sociale și de domeniul securității naționale.

De securitate națională răspunde și cel de-al treilea student de la Paris care e și el consilierul lui Nicușor Dan la Cotroceni.

În 1992, când România abia se dezmeticea din comunism, Franța a întins o mână tinerilor români. Prestigioasa École normale supérieure din Paris, organizată acum două secole de Napoleon Bonaparte și locul unde se formează numeroși oficiali ai statului francez, a oferit câteva locuri studenților români.

Se reînnoda astfel o tradiție care data din 1820, prin care tinerii români obișnuiau să studieze la Paris. Generația românească pașoptistă a revoluției de 1848 a fost prima care s-a format majoritar în Franța, unde studenții au înființat și o asociație.

Trei tineri români la Paris: Nicușor Dan, Marius Lazurca și Cornel Olendraru

La École normale se pătrunde foarte greu. Sunt acceptați doar câteva sute de studenți pe an, într-o țară cu 70 de milioane de locuitori și aproape 600.000 de studenți care încep în fiecare an un ciclu universitar.

În cazul studenților români, Franța a oferit locurile, iar selecția s-a făcut la București. În primul an, 1992, au mers studenții de pe matematică, printre care Nicușor Dan și Andrei Moroianu, „doi cunoscuți tineri laureați în matematică” în epocă.

Un an mai târziu, în 1993, francezii au alocat 10 locuri românilor: 5 pentru științe și 5 pentru disciplinele umaniste. Atunci a venit la Paris și un tânăr student Marius Lazurca. Alegerea de la București s-a făcut prin concurs, a mărturisit Lazurca unor apropiați, care au purtat un dialog cu HotNews.

În 1994, la Paris, la École Polytechnique, a ajuns un alt tânăr român: Cornel Olendraru.

Astăzi, după 30 de ani, toți trei lucrează în Palatul Cotroceni.

Cornel Olendraru. Foto: presidency.ro

Un diplomat și un inginer, ambii la Departamentul Securității Naționale

Ales președinte, Nicușor Dan l-a adus inițial pe Marius Lazurca, care lucrase în diplomație. Domeniul în care fostul coleg de la Paris îl servește pe Nicușor Dan: relații externe și securitatea națională.

Recent, într-un moment care se suprapune cu formarea guvernului Niculescu, Nicușor Dan l-a angajat și pe un alt student român de la Paris din aceeași generație: Cornel Olendraru.

Inginer de profesie, Olendraru se va ocupa de economie și securitate națională, potrivit unei informații postate pe siteul prezidențial vineri, 23 octombrie. Mai exact, ca și Lazurca, Oleandru va fi consilier și la Departamentul Securității Naționale, așa cum este denumită oficial structura administrației prezidențiale.

Dacă Lazurca a mărturisit apropiaților că el și Nicușor Dan s-au cunoscut în Franța, relația dintre Olendraru și Dan nu a fost clarificată până în acest moment. Administrația prezidențială nu a răspuns la întrebările HotNews referitoare la criteriile angajării consilierului.

Olendraru și Grădinarul s-au angajat la Renault în același an, 2010

În cazul lui Cornel Olendraru, în afară de anii petrecuți în Franța, există încă o legătură între el și Nicușor Dan, dar tot indirectă: Cornel Olendraru a ocupat poziții de conducere în grupul Dacia Renault, acolo unde este angajată și partenera șefului statului, Mirabela Grădinaru.

Primul a ajuns la Renault Olendraru. Potrivit profilului personal de LinkedIn, Cornel Olendraru a lucrat începând cu ianuarie 2010 în Dacia-Renault, ca director de fabricație la Uzina Mecanică și de Șasiuri. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Dan, a început să lucreze pentru același grup în iulie 2010, ca șefă a departamentului de documentație tehnică din cadrul Dacia.

Cine este Cornel Olendraru?

Absolvent al unei facultăți de top în România

Cornel Olendraru, 56 de ani, a fost numit în funcția de consilier prin decretul prezidențial nr. 819, publicat în Monitorul Oficial în data de 20 octombrie 2026.

Olendraru a studiat la începutul anilor 90 ingineria aeronautică în cadrul Politehnicii București. Aeronautica de la „Poli” este unanim recunoscută drept una dintre cele mai dificile specializări din cea mai puternică universitate tehnică din România.

Din 1994, Cornel Olendraru a continuat studiile la École Polytechnique, lângă Paris, unde a rămas pentru doctorat. Perioada a fost 1994 și 1999, când a obținut un doctorat în mecanica fluidelor. Și-a susținut teza despre „instabilitatea vârtejurilor de aer” pe 17 februarie 1999, în cadrul Laboratorului de Hidrodinamică al universității.

Nivelul academic e reflectat și de prezența în comisia de evaluare a tânărului doctorant român a două nume care au făcut carieră la vârf în industria aerospațială și de apărare și din Franța:

Pierre Perrier, fost director în cadrul Dassault Aviation, companie franceză care produce avioane militare;

Grégoire Casalis, pe atunci director de cercetare în cadrul „Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales” (ONERA), cel mai important centru de cercetare în domeniul aerospațial și al apărării din Franța.

Angajat la Honeywell, a muncit mai mulți ani în Europa, apoi a revenit în România

Două articole științifice publicate de Olendraru în 1996 și 1999 arată că cercetările lui au fost unele de top. Au fost finanțate cu sprijinul Ministerului Apărării din Franța, printr-un grant (numărul #92-098) oferit de direcția sa de cercetare, fosta „Direction des Recherches, Études et Techniques” sau „DRET”.

Actualul consilier prezidențial a vorbit despre începuturile sale profesionale într-un interviu acordat în 2014 revistei Cariere. Imediat după susținerea doctoratului s-a angajat la multinaționala americană Honeywell, unde între 2001 și 2003 a coordonat „capacitatea de producție de performanță” a fabricilor din Europa.

„În 2003 a revenit în România ca șef de departament de producție și apoi a ajuns director al uzinei de turbo-compresoare Honeywell Garrett București”, scria revista Cariere în 2014. La Dacia s-a mutat în 2010, mai întâi ca director de fabricație la Uzina Mecanică și de Șasiuri.

Mirabela Grădinaru la Renault

2010 este anul când potrivit profilului personal de LinkedIn, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, s-a angajat la Renault. Mai întâi ca șefă a departamentului de documentație tehnică din cadrul Dacia.

Începând cu luna aprilie a anului 2016, partenera președintelui ocupă funcția de manager de echipă în cadrul grupului Renault. În ambele dăți, Grădinaru și-a desfășurat activitatea la București, conform profilului său de LinkedIn.

Informațiile publice consultate de HotNews nu indică o relație de subordonare între Mirabela Grădinaru și Cornel Olendraru și nici proiecte comune.

Ascensiunea profesională a lui Cornel Olendraru

În 2013, Cornel Olendraru a preluat conducerea Uzinei Vehicule Dacia de la Mioveni, având 8.000 de angajați în subordine. Ca director la Mioveni, a participat la vizite oficiale efectuate de lideri politici români precum Dacian Cioloș (pe atunci premier) și Klaus Iohannis, fostul președinte al României.

Ascensiunea lui în grupul Renault a continuat la Paris. Mai întâi a fost numit vicepreședinte responsabil cu „fabricația și logistica” pe regiunea Eurasia (Rusia, Turcia și România), iar între 2018 și 2021 a ocupat funcția de „director global de performanță industrială” al parteneriatului strategic Renault-Nissan-Mistsubishi.

În decembrie 2021, actualul consilier prezidențial a părăsit grupul. În aceeași perioadă a înființat o firmă de consultanță în afaceri și management, Time2Mend SRL. Olendraru deține jumătate din acțiuni, iar soția lui cealaltă jumate. Firma și-a suspendat activitatea în ianuarie 2024, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Time2Mend SRL nu a raportat niciodată date contabile despre cifra de afaceri și profiturile obținute în cei doi ani de activitate.

„Clubul de la Paris”

Potrivit biografiei publicate pe site-ul său oficial, președintele Nicușor Dan a plecat la Paris în 1992, mai întâi pentru a studia la École Normale Supérieure, apoi la Sorbona, unde și-a obținut doctoratul în 1998. Olendraru a ajuns acolo doi ani mai târziu, în 1994. Amândoi erau doctoranzi români în științe exacte și studiau în aceeași regiune din Franța.

„În acea perioadă, am început să organizez întâlniri cu studenții români de la Paris în care discutam ce am putea face noi pentru ca România să ia parcursul corect ca țară”, scrie Nicușor Dan în autobiografia publicată pe site-ul campaniei prezidențiale din 2025.

Studiile la Paris îl leagă pe Nicușor Dan de alt consilier prezidențial: Marius Lazurca. Conform biografiei publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, Lazurca a urmat, în perioada 1995-2003, studii de masterat și doctorat în istorie-antropologie în cadrul Universității Sorbona din Paris – aceeași instituție în care actualul președintele a dat doctoratul în 1998.

Faptul că studenții români se întâlneau frecvent sub forma unor cluburi de discuții, printre ei Dan și Lazurca, a fost confirmat de HotNews din surse independente. Dan era unul dintre inițiatori.

„Nicușor Dan avea tot felul de idei, de inițiative. Încerca să organizeze întâlniri unde promova România la întâlnirile cu studenții francezi. Așa s-a întâlnit cu Marius Lazurca”, a declarat pentru redacție o sursă HotNews care a fost de acord să vorbească sub protecția anonimatului.

Ce simpatii ideologice îi leagă pe foștii sudenți din Paris, acum la Palatul Cotroceni

Pe Olendraru, pe Lazurca și pe președintele Nicușor Dan îi leagă afinități politice de dreapta și conservatoare, exprimate nu doar acum, ci în anii tinereții lor.

Începutul anilor 90 a fost perioada când „clubul de la Paris” rezona cu mișcările studenților din România și cu o minoritate care se opunea resturației liderilor „neocomuniști”, așa cum îi numea opoziția democratică pe cei din Frontul Salvării, condus de Ion Iliescu. Unul dintre opozanții de vârf, probabil cel mai important simbol politic, a fost Corneliu Coposu.

În interviul acordat în 2014 revistei Cariere, Olendraru l-a numit pe Corneliu Coposu, fostul lider al Partidului Național Țărănist, unul dintre cei mai influenți oameni din viața sa, susținând că de la el a învățat „să nu renunțe” și „ce înseamnă să ai forța de a crede în anumite lucruri până la capăt”.

În 2003, Olendraru și soția lui au semnat, ca reprezentanți ai diasporei din Franța, un omagiu adus foștilor lideri țărăniști Iuliu Maniu și Ion Mihalache.

Omagiul a fost susținut și de Victor Ciorbea, fost premier al României și pe atunci președinte al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNȚCD).

Gesturile președintelui Dan legate de Corneliu Coposu

În 2018, într-un supliment al publicației Newsweek intitulat „Top 100 Români de Pretutindeni”, Olendradu a fost inclus, alături de Nicolae Rațiu (fiul liderului țărănist Ion Rațiu), în categoria românilor remarcabili din străinătate. Suplimentul a fost publicat în colaborare cu RePatriot, platformă care își propune să „faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară”.

Este inițiativa lui Marius Bostan, fost ministru al Comunicațiilor în guvernul Cioloș și fost lider al Organizației de Tineret a PNȚCD.

Nicușor Dan și-a exprimat în mai multe rânduri respectul și admirația față de figurile centrale ale creștin-democrației românești. În noiembrie 2025, președintele a elogiat personalitatea lui Corneliu Coposu:

„Moștenirea Seniorului (n.r. Corneliu Coposu) este, astăzi, mai actuală decât oricând. Principiile nu sunt negociabile, iar libertatea și democrația nu pot fi considerate drept câștigate pentru totdeauna”.

Cu două luni înainte, președintele o decorase post-mortem pe Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist, pentru „întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist”.

Moștenirea „țărăniștilor”

În octombrie 2026, președintele a promulgat o lege prin care anul 2026 a fost declarat „Anul Centenar al Partidului Național Țărănesc”.

Proiectul a fost inițiat de doi senatori AUR, Niculina Stelea și Petrișor Peiu, fiind susținut și de parlamentari din PSD și PNL. La trei zile după promulgare, pe 10 octombrie, Nicușor Dan a participat la un eveniment dedicat Centenarului partidului, unde a vorbit în termeni elogioși despre principiile doctrinei creștin-democrate.

„Partidul Național Țărănesc a fost înainte de toate un motor al unor valori, motor al moralității, motor al responsabilității, motor al loialității față de statul român și promotor al demnității în viața politică”, a declarat președintele în cadrul evenimentului.

În mediile politice din România, s-a discutat în ultima perioadă de încercarea de a se fonda, în jurul președintelui Nicușor Dan, un nou partid. Una dintre variante este cea a unui partid de ideologic creștin-democrată, un urmaș al PNȚCD-ului de pe vremuri.

HotNews nu a putut confirma independent dacă angajările de consilieri sunt pași în această direcție, a formării unui „partid prezidențial”.

Pentru ca Palatul Cotroceni să explice criteriile angajării celui mai recent din consilieri, Cornel Olendraru, precum și raporturilor dintre președintele și studentul de la Paris din aceeași perioadă, HotNews a trimis solicitări scrise atât către Cotroceni, cât și către consilierul prezidențial Cornel Olendraru.

Până la data publicării acestui articol, Administrația Prezidențială și consilierul Cornel Oleandraru nu au răspuns.