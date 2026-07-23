Antrenorul Spaniei a lansat un atac neașteptat la adresa jucătorilor Argentinei: „Este intolerabil”

Luis de la Fuente, selecționerul echipei de fotbal a Spaniei, noua campioană mondială, a calificat drept „intolerabile și inacceptabile” reacțiile jucătorilor argentinieni de după finala Cupei Mondiale 2026, lăudând în același timp „spiritul sportiv” de care a dat dovadă propria sa echipă, informează agenția spaniolă de presă EFE.

De la Fuente a vorbit deschis într-un interviu, acordat joi postului TVE, criticând conduita mai multor jucători și membri ai staff-ului tehnic al echipei „Albiceleste” în urma înfrângerii cu 1-0 suferite pe stadionul MetLife din New Jersey în finala Cupei Mondiale.

„La momentul respectiv nu mi-am dat seama, sărbătoream. Oricum, este intolerabil, inacceptabil, nu poate fi tolerat. Jucători de o asemenea anvergură, care au un antrenor valoros, iar acesta cu siguranță s-a simțit la fel de prost ca noi văzând acele reacții. Nu este de tolerat. Vreau să subliniez conduita noastră în fața unei asemenea agresiuni și provocări. Jucătorii noștri și-au păstrat mereu calmul, ca niște adevărați sportivi”, a declarat selecționerul Spaniei, potrivit Agerpres.

Antrenorul a precizat că încă resimte „emoţia” titlului, un lucru pe care îl va „conștientiza” pe deplin pe măsură ce trec zilele.

Printre provocările acestei Cupe Mondiale, el a enumerat dificultățile legate de deplasări și de condițiile climatice din timpul cantonamentului care a început la Las Rozas (Madrid) și a durat 52 de zile.

„A presupus parcurgerea a 24.000 de kilometri, umiditate și puțină odihnă. Întreg acest proces premergător finalei, dincolo de adversarii propriu-ziși, este ceea ce trebuie să depășești. Acestea au fost principalele obstacole”, a adăugat Luis de la Fuente.