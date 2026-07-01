CNA sesizează Poliția. Cazul unei influencerițe care se dădea medic pe Instagram și cel al unei femei prezentate drept „doctor” la Etno TV fără să fie

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sesizat Poliția în cazurile a două femei care nu sunt înregistrate în Registrul medicilor, însă erau prezentate astfel în contextul promovării unor produse, potrivit Paginademedia.ro.

Una dintre cele două femei vizate este influencerița Ștefania Drăghici, care a promovat un produs cosmetic pe bază de acid azelaic, pe Instagram, şi se prezintă drept „medic specialist dermatolog”.

În materialul respectiv, Ștefania Drăghici spunea că ingredientul tratează eficient rozaceea, acneea şi petele pigmentare, după care recomanda un produs cosmetic cu acid azelaic 15%.

CNA a cerut un punct de vedere de la Colegiul Medicilor din România (CMR), care i-a transmis că, la momentul verificării, Drăghici nu figura în Registrul medicilor.

„Deţinerea unei diplome de licenţă în medicină nu conferă, prin ea însăşi, dreptul de a exercita profesia de medic şi nici dreptul de a se prezenta public ca având această calitate în sensul exercitării profesiei”, a explicat CMR pentru CNA.

Într-o ședință de marți, Monica Gubernat, membră a CNA, a propus instituției să facă „adrese către platforme prin care spunem că doamna se prezintă medic şi nu este, conform adresei de la Colegiul Medicilor”.

Sursa foto: Instagram – Ștefania Drăghici

Cazul Oanei Nemeș de la Etno TV

Paginademedia.ro a scris că, ani la rând, pe Etno TV au fost promovate suplimente alimentare destinate vârstnicilor de către un medic fără drept de practică. Este vorba despre Oana Nemeș, care a fost prezentată în repetate rânduri drept „doctor” sau „medic” în emisiunea Sănătate înainte de toate.

Totul a pornit de la două sesizări privind acuzații de publicitate mascată în edițiile difuzate în 27 februarie şi 3 aprilie 2026.

La începutul lunii iunie, CNA a emis o somație pentru emisiunea Sănătatea înainte de toate, pentru lipsa informării corecte, și a cerut informații de la CMR și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA) despre Oana Nemeș și produsul pe care îl promovează.

Conform răspunsurilor prezentate în ședința CNA de marți, nici Oana Nemeș „nu este înregistrată în Registrul medicilor”.

În plus, IBA a atras atenția că suplimentul Agiflex era prezentat în emisiune ca prevenind, tratând și ameliorând unele afecțiuni, chiar dacă legislația privind suplimentele alimentare interzice acest lucru. Totodată, instituția consideră că testimonialele din emisiune puteau influența decizia consumatorilor.

Reacția postului

Directorul Etno TV, Rareș Gărduș, a declarat că Oana Nemeş nu a mai fost prezentată drept medic în emisiune și că în cele din urmă nici nu a mai fost invitată.

„„Emisiunile în care a mai venit doamna doctor nu au mai fost titrată ca fiind medic. Într-adevăr, dânsa are o licenţă, dar aşa cum au spus şi cei de la Colegiul Medicilor, acea licenţă nu îi dă drept de practică. Doamna doctor nu a mai fost prezenetată ca fiind medic. De fapt, nici n-a mai fost prezentă decât de două ori. O să corectăm această situaţie”, susține Rareș Gărduș.

Potrivit Paginademedia.ro, Oana Nemeş apare în emisiuni la Etno TV de cel puţin patru ani, iar acestea apar în continuare pe YouTube.