CNAS susține reducerea cu 20% a paturilor de spital: „Întrebarea nu este dacă trebuie să reducem, ci cum și unde”

Analiza necesarului real de paturi de spitalizare continuă este un demers necesar și inevitabil, a declarat sâmbătă președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, într-un comunicat remis presei, citat de Agerpres.

În contextul Hotărârii de Guvern privind aprobarea numărului de paturi la nivel național, Ministerul Sănătății a propus reducerea acestora cu aproximativ 20% în următorii 3 ani, dintre care aproximativ 4.600 de paturi trebuie reduse chiar în acest an.

„Întrebarea corectă nu este dacă trebuie să reducem, ci cum și unde o facem. Există spitale care pot și chiar își doresc să reducă sute de paturi. În același timp, sistemul actual a încurajat, din păcate, menținerea artificială a unui număr mare de paturi, deoarece acesta influențează suma maximă ce poate fi contractată cu casele de asigurări de sănătate. În realitate, pentru majoritatea spitalelor, aceste sume rămân teoretice, nefiind niciodată absorbite integral. Mai grav, această abordare a dus la dezechilibre majore: scheme de personal supradimensionate în secții neperformante și, în același timp, deficit în zonele unde activitatea este intensă și necesară”, afirmă reprezentantul CNAS.

Președintele CNAS afirmă că a solicitat caselor de asigurări de sănătate, împreună cu direcțiile de sănătate publică (DSP), să realizeze o analiză detaliată pentru fiecare spital în parte.

El a susținut că reducerea numărului de paturi trebuie corelată cu activitatea reală a spitalului și cu nevoile de servicii medicale ale populației deservite.

Problema de la Institutul Oncologic București „nu este lipsa finanțării”

„În spațiul public au apărut informații privind situația de la Institutul Oncologic București (IOB), unde pacienți oncologici ar fi fost trimiși acasă pe motiv că ‘nu sunt bani de la Casă’. Această afirmație nu reflectă realitatea”, a precizat Horațiu-Remus Moldovan.

Potrivit datelor CNAS:

la 31.03 exista un stoc de 811.020 lei;

la 01.04 a fost încheiat un act adițional pentru Programul Național de Oncologie (cost-volum) în valoare de 12.272.000 lei;

la 20.04 s-a solicitat suplimentare, rezultând un necesar total de 13.927.338 lei, din care 1.659.080 lei pentru stoc tampon de 30 de zile;

la 29.04 a fost aprobat un nou act adițional pentru luna mai în valoare de 12.180.217 lei.

În plus, susține șeful CNAS, consumul mediu lunar realizat raportat de institut este de 11.185.160 lei, ceea ce arată că finanțarea aferentă lunii aprilie acoperă necesarul raportat.

„Aceste cifre demonstrează că problema nu este lipsa finanțării în sine, ci modul în care aceasta este gestionată și organizată la nivelul unității. Situații precum cele semnalate la IOB pot și trebuie evitate. Pentru aceasta, schimbarea trebuie să fie una de fond, inclusiv în modul în care analizăm și finanțăm spitalele”, afirmă Horațiu-Remus Moldovan.

România are un deficit de 3.000 de paturi de paliație

Potrivit președintelui CNAS, paturile care vor fi reduse nu sunt cele utilizate pentru pacienți, ci acelea care rămân în mod constant neocupate și care „distorsionează” finanțarea sistemului.

În același timp, afirmă Horațiu-Remus Moldovan, pe baza analizelor și propunerilor venite din teritoriu, CNAS încurajează spitalele să propună la contractare paturi de paliație – un domeniu grav subdimensionat în România.

În prezent, afirmă reprezentantul CNAS, există un deficit estimat de aproximativ 3.000 de paturi de paliație, ceea ce face ca mulți pacienți să sufere acasă, în grija familiei, fără un suport medical adecvat și demn.

Paturile de spital, reduse cu 14.000 în următorii 3 ani

Numărul paturilor destinate spitalizării continue va fi redus cu 14.000, etapizat, pe parcursul următorilor trei ani, a decis Executivul miercuri, printr-o hotărâre aprobată în ședința de guvern.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Atilla, a precizat că România este printre ţările cu cel mai mare număr de paturi la 100.000 de locuitori, peste 700, în condiţiile în care media Uniunii Europene este de 511.

Ministrul interimar al Sănătăţii a precizat, în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri la Palatul Victoria, că este al treilea astfel de plan adoptat de România.

Specialiștii consideră că rata optimă de ocupare a paturilor la un spital este de aproximativ 80%, a mai spus Cseke Attila.

„Acest plan național de paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciilor medicale efectuate de aici încolo în unitățile sanitare cu paturi. Dacă media UE este de 511 paturi la 100.000 de locuitori, România are o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori. Suntem pe podium, pe locul trei, ca și număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitori”, a declarat ministrul interimar, citat de Agerpres.

Hol de spital. Foto: Dreamstime