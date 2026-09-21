CNN, MS NOW și Politico răspund cu o acțiune în justiție la interdicția lui Trump: „În numele Primului Amendament”

CNN, MS NOW și Politico au anunțat luni că vor iniția o acțiune în justiție pentru a-și recâștiga, în numele libertății presei, accesul la Casa Albă, de care administrația Trump le-a privat de trei zile, transmite France Presse.

„În această dimineață, am notificat guvernul că inițiem astăzi o procedură judiciară pentru a ne apăra drepturile în numele Primului Amendament și al principiului conform căruia guvernul nu decide ce publică presa”, au transmis instituțiile media într-un comunicat comun publicat pe X.

„Fără preaviz și fără nicio procedură, Casa Albă ne-a revocat acreditările deoarece contestă modul în care realizăm reportajele. A permite acest lucru fără a-l contesta ar pune în pericol libertatea presei și dreptul publicului la un jurnalism independent și liber de orice presiune din partea guvernului”, susțin acestea.

Reacțiile vin după Donald Trump a surprins vineri, anunțând că va bloca „cu efect imediat” accesul posturilor de televiziune CNN și MS NOW, precum și al publicației online Politico, într-o escaladare spectaculoasă a războiului său împotriva mass-mediei.

Încă din ziua următoare, jurnaliștilor celor trei instituții de presă li s-a interzis accesul în incinta Casei Albe, o restricție fără precedent criticată drept o încălcare a libertății presei.

„Poporul american trebuie să poată exercita controlul asupra celor aleși prin intermediul unei prese libere și independente, indiferent dacă oficialii guvernamentali privesc acest lucru cu ochi buni sau nu”, a subliniat sâmbătă asociația corespondenților de la Casa Albă.

Condamnând o decizie care „încalcă Primul amendament” al Constituției americane, care garantează libertatea presei, asociația a îndemnat administrația „să restabilească imediat accesul” jurnaliștilor în cauză.