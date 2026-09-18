Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, acuzându-le de „fake news” / Reacția uneia dintre publicațiile vizate

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că interzice accesul a trei importante instituții media – CNN, MS NOW și Politico – la Casa Albă, într-o nouă măsură prin care își intensifică presiunile asupra presei independente.

Trump a scris că interzice accesul acestor publicații pentru că publică „fake news” („știri false”), o măsură care ar putea fi contestată în instanță pe motiv că încalcă garanțiile privind libertatea de exprimare și libertatea presei prevăzute de Primul Amendament al Constituției SUA.

„Cu efect imediat, interzic accesul la Casa Albă pentru Fake News CNN, MS NOW și Politico, pentru că transmit constant fake news”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând că va anunța și numele altor publicații, transmite Reuters.

„Instituțiile media nu ar trebui să poată scrie sau relata în mod constant ficțiuni și minciuni atunci când relatează despre președintele Statelor Unite, administrația Trump sau Statele Unite ale Americii”, a mai spus el.

Trump nu a indicat niciun material de presă în mod special care să fi determinat această declarație publicată pe rețelele sociale.

„Cred că cineva are dreptul să-i țină la distanță dacă aceștia scriu mereu povești false”, le-a spus el jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval.

Donald Trump le-a cerut în repetate rânduri posturilor de televiziune să renunțe la emisiuni de știri sau de divertisment pe care le dezaprobă ori în care el sau administrația sa sunt ironizați sau criticați. De asemenea, președintele american a solicitat Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC) să retragă licențele unor posturi după ce a criticat programele de știri și alte emisiuni difuzate de acestea.

Anul trecut, el a exclus agenția Associated Press din grupul de jurnaliști care relatează despre deplasările sale, deoarece agenția de știri nu a adoptat denumirea preferată de Trump pentru Golful Mexic. Trump le-a cerut angajaților din administrația federală să se refere la acesta drept „Golful Americii”.

Pentagonul a încercat, de asemenea, să introducă o nouă politică privind presa, care ar fi limitat capacitatea jurnaliștilor de a obține și relata informații sensibile. Demersul s-a încheiat cu retragerea în masă a organizațiilor de presă care au refuzat să semneze angajamentul. Ulterior, un judecător federal a decis că noua politică era neconstituțională.

De asemenea, președintele a inițiat lupte de amploare în instanță cu instituții media importante, printre care New York Times, Wall Street Journal, CNN, ABC News și BBC.

Reacția CNN: „Un asalt ilegal asupra unui drept fundamental”

CNN notează că, deși președintele american Donald Trump a spus că decizia intră în vigoare imediat, deocamdată nu există semnale că administrația ia măsuri pentru a o pune în aplicare.

La momentul redactării, reporterii CNN se aflau în continuare la posturile lor de lucru din cadrul Casei Albe, în apropierea sălii de briefing.

„CNN susține pe deplin echipa noastră de la Casa Albă și relatările sale corecte și precise. În temeiul Constituției SUA, avem dreptul să realizăm aceste relatări fără piedici sau ingerințe din partea guvernului”, a declarat postul de televiziune într-un comunicat.

„În cazul în care interdicția cu care amenință președintele Trump va fi pusă în aplicare, ar reprezenta un asalt ilegal asupra acestui drept fundamental, protejat de Constituție”, au adăugat reprezentanții CNN.