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Actualitate

„Pahonţu e singura persoană din categoria şefilor de servicii care nu a fost verificată din oficiu”, spune vicepreședintele colegiului CNSAS

Laurențiu Ungureanu
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Documentele care ar fi putut lămuri trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu, se află la Jandarmerie și sunt ținute sub regim secret. Jandarmeria ar fi fost dispusă să predea arhiva către CNSAS, iar simpla relocare ar fi însemnat desecretizarea lor. Numai că CNSAS n-a putut să le primească, pentru că nu are unde să le depoziteze, explică, într-un dialog pentru cititorii HotNews, Mădălin Hodor, vicepreşedintele Colegiului CNSAS. „Ne învârtim în jurul cozii”, spune el.

  • Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a primit noi informații despre trecutul lui Lucian Pahonțu după solicitările făcute de jurnaliștii Recorder și Snoop.
  • Până atunci, verificarea începută în 2008 rămăsese practic „în așteptare”: răspunsurile primite arătau că Pahonțu făcuse parte din Trupele de Securitate, dar nu ofereau date suficiente despre activitatea lui, spune vicepreşedintele Colegiului CNSAS.
  • „Ne întrebăm de ce nu ştiam. Păi, nu ştiam pentru că nu ne-a interesat să ştim. Lucrurile se întâmplă în mod regulat”, spune Hodor vorbind despre subfinanțarea instituției.

Recorder a dezvăluit, miercuri, că actualul șef al SPP a fost comandant de pluton în Trupele de Securitate și s-a aflat în dispozitivul trimis împotriva protestatarilor în 21 decembrie 1989.