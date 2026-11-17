Dan Carney, care a cofondat Pizza Hut împreună cu fratele său în urmă cu aproape 70 de ani, a decedat, potrivit Universității de Stat din Wichita, scrie CNN.

Carney și fratele său Frank, care a decedat în 2020, au deschis primul restaurant Pizza Hut în Wichita, Kansas, în 1958, a precizat universitatea.

Născut în 1931, el a fost al doilea dintre cei șapte copii ai familiei și a crescut în acest oraș, unde, împreună cu fratele său, a construit unul dintre cele mai cunoscute branduri de restaurante din lume, a menționat universitatea.

Au citit într-o revistă un articol despre popularitatea pizzei

Cu un împrumut de 600 de dolari de la mama lor, Carney și fratele său și-au deschis primul restaurant chiar la colțul străzii unde tatăl lor avea un magazin alimentar, după ce au citit un articol dintr-o revistă despre popularitatea tot mai mare a pizzei, potrivit Muzeului Pizza Hut al Universității de Stat din Washington (WSU).

La vârsta de 26 de ani, Carney și fratele său au fondat Pizza Hut, care a cunoscut un succes uriaș – prima sa locație în sistem de franciză fiind deschisă în Topeka, Kansas – și s-a extins în cele din urmă în 90 de țări, potrivit muzeului. Inclusiv în România.

În 1977, frații Carney au vândut lanțul companiei PepsiCo, care a mutat sediul central în Texas și, ulterior, a transformat divizia de restaurante, inclusiv Pizza Hut, într-o companie separată.