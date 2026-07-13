Coaliția „balistică”, proiectul „Freyja” și o premieră din partea Franței. Ce a obținut Zelenski la summitul de la Paris

Ucraina și principalii săi aliați occidentali au anunțat luni formarea unei coaliții de apărare antiaeriană care va include dezvoltarea în comun a unui nou sistem antibalistic, ca soluție alternativă și mai ieftină la sistemul american Patriot, informează Reuters.

În contextul în care Ucraina este din ce în ce mai expusă rachetelor balistice și hipersonice rusești, liderii s-au reunit la Paris pentru un summit, unde 10 țări, alături de aproximativ o duzină de firme din sectorul apărării, s-au întâlnit ca să insiste pentru ceea ce au numit „Coaliția integrată împotriva rachetelor balistice”.

„Considerăm că protecția Europei necesită o soluție globală, constând într-o arhitectură integrată de apărare antirachetă, pentru a descuraja și a învinge viitoarele amenințări cu rachete”, au declarat, într-un comunicat comun, liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.

„Aceasta va completa sistemele existente de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv soluțiile europene suverane deja achiziționate sau care urmează să fie achiziționate de țările participante”, mai spun aceștia în declarația comună.

Atacurile rusești asupra Kievului, intensificate

Ucraina se confruntă cu o penurie critică de muniție pentru sistemele sale antiaeriene și, în ultima lună, a fost în mare măsură incapabilă să doboare rachetele balistice și hipersonice, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Aceasta a solicitat aliaților săi mai multe livrări și a îndemnat, de asemenea, Europa să colaboreze cu ea la dezvoltarea propriului sistem de apărare aeriană antibalistică.

Pe măsură ce loviturile armatei ruse s-au intensificat, Kievul a intensificat la rândul său atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând facilitățile petroliere și unitățile de producție de armament, reușind astfel să schimbe dinamica câmpului de luptă în cadrul războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a alăturat unui grup de aproximativ 25 de lideri în cadrul unui summit mai amplu al „Coaliției de Voință”, parte a eforturilor care includ elaborarea unei poziții comune ce ar putea fi prezentată Rusiei, precum și a unor garanții de securitate menite să susțină orice eventual acord de pace.

Întâlnirile de luni au loc la câteva zile după summitul NATO, desfășurat săptămâna trecută la Ankara (Turcia) și care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, bombardamentele provocând moartea a zeci de persoane. Oficialii ucraineni au afirmat că atacurile rusești cu rachete și drone din întreaga Ucraină, de sâmbătă, s-au soldat cu opt morți și numeroși răniți.

Moscova susține că atacă doar ținte de importanță militară și neagă că vizează civili.

Zelenski anunță dezvoltarea unui proiect comun

Eforturile coaliției „balistice” se vor concentra asupra proiectului „Freyja” – adică pe încercarea Ucrainei de a construi o alternativă la sistemul „Patriot”, susținută de Europa și cu costuri reduse.

„Cu cât Ucraina dispune de mai multe mijloace pentru a doborî rachetele balistice rusești, cu atât este mai mare șansa ca Putin să vină la masa negocierilor, întrucât ultimul său argument în acest război nu va mai funcționa”, a spus Zelenski, după anunțul de luni.

„Eforturile noastre privind un sistem comun – Freyja – nu au scopul de a înlocui sistemele existente. Este o modalitate de a ne completa apărarea, de a crea un scut puternic peste întreaga Europă și de a realiza toate acestea mai rapid și la un cost mai mic”, a adăugat liderul ucrainean.

Ulterior, el a mai spus că acest sistem defensiv, care ar fi ca un Lego, reunind expertiza diferitelor firme europene, ar putea fi operațional în termen de 12 luni și ar permite tuturor părților interesate să producă arma.

Printre participanți s-au numărat aproximativ o duzină de companii din întreaga Europă, inclusiv Eurosam, producătorul sistemului SAMP-T, Leonardo, Thales, Saab, precum și compania ucraineană Fire Point.

„De asemenea, acest lucru va ajuta industriile noastre de apărare din Europa să colaboreze și mai strâns și să învețe unele de la altele”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Franța acordă licențe pentru producția de rachete

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre modalitățile de a procura mai multe rachete interceptoare Patriot din SUA, dar s-a avansat și procesul de desfășurare a sistemului franco-italian de apărare aeriană SAMP-T.

Vorbind alături de Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Ucraina a comandat livrarea sistemului SAMP-T de nouă generație, care va urma livrărilor versiunii mai vechi și unui lot de rachete.

Între timp, Franța a început să permită Ucrainei și să producă rachetele de interceptare pentru sistemul pe care îl operează deja, bombe ghidate de precizie și racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune SCALP. Este pentru prima dată când Parisul acordă licențe de producție Ucrainei.

Ucraina urmează să primească, de asemenea, 16 avioane de luptă Rafale până în 2028-2029, a precizat Macron.

Coaliția a anunțat, de asemenea, exerciții militare comune în țările vecine Ucrainei, în încercarea de a transforma conceptul unei viitoare forțe multinaționale în Ucraina (MNFU) într-o realitate mai concretă, a adăugat președintele francez.