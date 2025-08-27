Coaliția de guvernare a decis să împartă al doilea pachet de măsuri fiscale în 5: „Există un precedent de pe vremea lui Boc” / Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete diferite, pentru a evita o eventuală invalidare la Curtea Constituțională (CCR), au declarat surse politice pentru HotNews. Planul este ca toate cele 5 pachete, printre care se află și pensiile magistraților, să fie adoptate în aceeași zi, spun sursele HotNews. Informațiile au fost confirmate și de Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, într-o declarație la Digi 24.

Premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament pentru toate cele 5 pachete într-o singură zi, conform planului din coaliția de guvernare. Cel mai probabil acest lucru se va întâmpla luni.

Unul dintre cele 5 pachete va conține proiectul de lege care modifică modul și vârsta de pensionare a magistraților, spun sursele HotNews.

Vicepremierul și ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a confirmat într-o intervenție la Digi24 împărțirea pachetului 2 de măsuri fiscale în 5.

„Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu la Digi 24, citat de News.ro.

Mosteanu a declarat si că cele 5 pachete fiscale „ar trebui să stea în picioare” la CCR „şi să nu existe riscul de a pica”.

Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR și UDMR au avut mai multe ședințe în această săptămână, iar discuțiile continuă asupra măsurilor din pachetul 2 pentru care premierul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament. Conform calendarului inițial, asumarea răspunderii trebuia să aibă loc în această săptămână, însă pentru că nu s-a ajuns la un acord final acest pas a fost amânat.

Surse din coaliție spun că dacă toate lucrurile merg conform planului, ar trebui ca premierul Bolojan să meargă în Parlament pentru asumarea răspunderii luni, 1 septembrie.

Ce spune Constituția despre angajarea răspunderii Guvernului

În Constituție se specifică că Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului „asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege”. Nu se precizează, însă, dacă pot fi mai multe proiecte de legi în aceeași zi, așa cum intenționează acum Guvernul să facă.

După asumarea răspunderii de către Guvern, opoziția poate depune moțiune de cenzură în termen de trei zile. Dacă moțiunea pică, proiectul de lege se consideră adoptat.