„Coaliția de Voință” se reunește în ziua în care se împlinesc 4 ani de război. Mai mulți lideri europeni s-au deplasat la Kiev / Nicușor Dan participă prin videoconferință

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, și premieri din mai multe state europene sunt prezenți astăzi la Kiev pentru a-și manifesta solidaritatea cu Ucraina, potrivit Kyiv Post și The Guardian. Ei vor lua parte astăzi, de la 13.00, la o ședință a „Coaliției pentru Voință. La ea va participa, prin videoconferință, și președintele Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Reuniunea are loc când se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat războiul. În ciuda mesajelor de solidaritate pe care liderii europeni vor să le transmită, UE nu a reușit să ajungă la un acord privind un nou pachet de sancțiuni menite să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei, după ce Viktor Orbán, premierul Ungariei, și-a folosit dreptul de veto din cauza unei dispute separate privind tranzitul petrolului prin Ucraina.

„Europa este alături de Ucraina”

Prima care a ajuns marți la Kiev a fost Ursula von der Leyen. Ea a călătorit cu trenul și a fost întâmpinată de ministrul de externe Andri Sibiha. Potrivit unei postări făcute pe X, este a zecea oară când merge la Kiev în cei patru ani de război.

„Pentru a reafirma că Europa este alături de Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil față de lupta justă a Ucrainei”, a scris ea.„Și pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului: nu vom renunța până când pacea nu va fi restabilită.”

Mesajul lui Von der Leyen, care solicită „pace în condițiile Ucrainei”, semnalează, de asemenea, o poziție mai dură din partea aliaților europeni ai Kievului în ceea ce privește negocierile de pace, întrucât garanțiile de securitate susținute de SUA rămân greu de atins, iar Moscova continuă să-și reformuleze obiectivele de război ca termeni de pace, în timp ce Washingtonul și Moscova presează Kievul să facă concesii, subliniază Kyiv Post.

Ce lideri europeni au mai mers la Kiev

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mers la Kiev și va avea declarații de presă alături de Volodimir Zelenski. De asemenea, prim-miniștrii din Danemarca, Suedia și Norvegia au călătorit împreună pe timpul nopții cu trenul.

Președintele Consiliului European, António Costa, a postat pe rețelele sociale poze din timpul călătoriei, la fel ca și prim-ministrul estonian Kristen Michal și prim-ministrul leton Evika Siliņa.

Viceprim-ministrul Poloniei, ministrul de externe Radosław Sikorski, este și el prezent, la fel și fostul prim-ministru francez, Gabriel Attal.

De asemenea, marți, Zelenski se va adresa Parlamentului European. El va lua cuvântul în cadrul unei sesiuni, la care se așteaptă să participe toți membrii Parlamentului European, convocată pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei rusești.