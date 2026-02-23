„Nu pot ține întreaga UE ostatică”. Bruxelles-ul și Kievul presează Ungaria să deblocheze împrumutul crucial pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei

Viktor Orban la Întâlnirea Comunității Politice Europene EPG de la Copenhaga, 02.10.2025. Credit line: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Guvernul lui Viktor Orban își folosește dreptul de veto pentru a întârzia nu doar un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, dar și un uriaș împrumut destinat Ucrainei, de care Kievul este complet dependent, scrie Reuters. Problema nu va fi deblocată luni, a admis șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

UE se așteaptă ca premierul maghiar Victor Orban să-și onoreze angajamentul politic privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care statele membre UE l-au promis Ucrainei, a declarat luni o purtătoare de cuvânt al UE.

„Ne așteptăm ca toți liderii să-și onoreze angajamentele, iar nerespectarea acestora constituie în mod clar o încălcare a cooperării loiale”, a declarat purtătoarea de cuvânt Paula Pinho la Bruxelles.

De la Kiev, oficialii ucraineni s-au alăturat și ei presiunilor.

„Ultimatumurile” Ungariei și Slovaciei ar trebui adresate doar Kremlinului, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha.

„Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică. Le solicităm ambelor să se angajeze într-o cooperare constructivă și să adopte un comportament responsabil”, a declarat Sibiha.

Miniștrii de Externe din UE s-au întâlnit luni pentru a discuta pe tema blocajului generat de Ungaria, care a dat semne încă de vineri că este hotărâtă să blocheze noile sancțiuni ale UE împotriva Moscovei și împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a admis că miniștrii nu vor ajunge la un acord cu privire la noul pachet de sancțiuni propus împotriva Rusiei.

Veto-ul Ungariei

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina de întârzieri în reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Cele două țări au singurele rafinării rămase în Uniunea Europeană care utilizează petrol rusesc transportat prin această conductă.

Livrările au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusă a lovit echipamentele conductei din Ucraina. Slovacia și Ungaria spun însă că Ucraina este de vină pentru întreruperea prelungită.

„Nu urâm Ucraina, dar statul ucrainean se comportă într-un mod ostil față de Ungaria”, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. „Mingea este în terenul Ucrainei”, a spus el.

Într-o scrisoare văzută de Reuters, premierul ungar Viktor Orban i-a spus președintelui Consiliului European, Antonio Costa, că întreruperea livrărilor prin conducta Drujba a fost un „act de ostilitate neprovocat care subminează securitatea energetică a Ungariei” și a promis să blocheze împrumutul până la rezolvarea problemei.

Orban, care a menținut relații cordiale cu Rusia, încearcă să prezinte alegerile din 12 aprilie din Ungaria ca o alegere între „război sau pace”, acuzându-și adversarii că vor să tragă țara în conflict, lucru pe care aceștia îl neagă.

Miniștrii de externe europeni se declară șocați de decizia Ungariei

„Sunt stupefiat de poziția Ungariei”, a spus luni ministrul german de externe Johann Wadephul la sosirea sa la Bruxelles, adăugând că miniștrii de externe ai UE vor îndemna Ungaria să-și reconsidere decizia de a bloca următorul pachet de sancțiuni.

„Nu cred că este corect ca Ungaria să-și trădeze propria luptă pentru libertate și suveranitate europeană”, a spus Wadephul.

„De aceea, vom prezenta încă o dată argumentele noastre ungurilor la Budapesta, dar și aici, la Bruxelles, desigur, și le vom cere să-și reconsidere poziția”, a adăugat el.

Ministrul de externe polonez s-a declarat șocat de lipsa de solidaritate a Ungariei față de Ucraina și a declarat că, în opinia sa, guvernul ungar creează un climat de ostilitate față de Kiev pentru a-l folosi în campania electorală.

„M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a declarat ministrul de externe Radoslaw Sikorski jurnaliștilor de la Bruxelles.

„În schimb, cu ajutorul propagandei de stat… partidul de la guvernare a reușit să creeze un climat de ostilitate față de victima agresiunii. Iar acum încearcă să exploateze acest lucru în alegerile generale. Este destul de șocant”, a adăugat el.

Ministrul de externe lituanian, Kestutis Budrys, a spus și el luni dimineață că este „foarte frustrat” că propunerea de acordare a unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei a fost blocată, a declarat el luni, înaintea reuniunii Consiliului de Externe al UE.