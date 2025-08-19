Coaliția de Voință și liderii UE se reunesc marți succesiv după discuțiile de la Casa Albă. Președintele Nicușor Dan participă la ambele întâlniri

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în stânga, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Donald Trump, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și secretarul general al NATO, Mark Rutte, înaintea unei fotografii de grup la Casa Albă, pe 18 august 2025, la Washington. FOTO: Alex Brandon / AP / Profimedia

Aliații Ucrainei își vor armoniza marți pozițiile pe tema păcii din Ucraina și a strategiei de contracarare a Rusiei, în urma negocierilor purtate luni la Casa Albă de Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni, scrie Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida astăzi o reuniune virtuală a „Coaliției de voință” – numele dat grupului format din zeci de aliați ai Ucrainei care susțin Kievul în războiul cu Moscova.

Reuniunea coaliției va „oferi continuitate reuniunii de ieri de la Washington și va completa discuțiile în curs privind problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina”, potrivit Palatului Elysée.

Această reuniune va începe la ora 13.00, ora României.

Ea va fi urmată de o videoconferință care îi va reuni pe liderii statelor membre UE, găzduită de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Această reuniune va începe la ora 14.00, ora României.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa la ambele reuniuni.