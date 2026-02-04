Coaliția poate funcționa mai bine, dar „pentru asta ar trebui să ne respectăm mai mult între noi”, afirmă Bolojan

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat miercuri convins că actuala coaliție guvernamentală „ar putea funcționa mult mai bine dacă ne-am respecta între noi”, în contextelor criticilor repetate venite din partea partenerului de guvernare PSD, dar și al solicitării UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale.

„Nu cred că s-ar cuveni să dau note, dar sunt convins că ar putea funcționa mult mai bine dacă ne-am respecta între noi, dacă am respecta programul de guvernare. Eu am încercat să nu potențez conflictele. Cred că am putea îmbunătăți aceste lucruri pentru că altfel este greu de crezut că vom câștiga încrederea cetățenilor. În discuțiile cu finanțatorii, un element care vine în discuție este stabilitatea”, a declarat șeful guvernului, în prima lui conferință de presă susținută anul acesta la Palatul Victoria.

Partidul condus de Sorin Grindeanu condiționează adoptarea reformei în administrația locală și centrală de aprobarea pachetului de măsuri de relansare economică pe care PSD l-a propus anul trecut.

Mai nou, și UDMR i-a cerut lui Bolojan să revină asupra deciziei de majorare a taxelor și impozitelor locale, deși acestea au crescut în urma acordului din coaliția de guvernare.

„Consider că în această perioadă şi în perioada următoare, cu cât înţelegerile politice sunt respectate, indiferent de persoana premierului, unul sau altul, cu cât relaţiile dintre partide sunt mai bune, cu cât responsabilitatea cu care ne exercetăm aceste poziţii politice sau guvernamentale este mai mare, cu atât perspectiva României este mai bună şi avem o mare responsabilitate, fiecare dintre noi, pentru această situaţie”, a mai declarat premierul.

„N-am ce să-i reproșez lui Kelemen Hunor”

Bolojan s-a referit şi la solicitarea făcută de liderul UDMR Kelemen Hunor, privind corectarea unor măsuri luate de Guvern.

„Nu văd o problemă să ai diferite propuneri, să le discuţi, chiar dacă ele, la un moment dat, pot să ai abordări diferite. Atunci când ai mai multe partide în coaliţie, în mod inevitabil ai puncte de vedere divergente, dar contează tot lucrul pe care îl faci, contează abordarea şi, din punctul acesta de vedere, n-am ce să-i reproşez domnului Kelemen Hunor”, a spus prim-ministrul.

Bolojan a apreciat, în conferința de miercuri, că primăriilor ar trebui să li se permită revenirea la nivelul minim al impozitelor, cu condiția ca acestea să nu scadă sub pragul prevăzut de lege.

Pentru a permite astfel de modificări la nivelul administrațiilor locale sunt necesare însă modificări legislative, a spus el.

„Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creștere mai mare, au ajuns în situația în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de guvern. Datorită discuțiilor care au apărut în spațiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite să facă acest lucru. Deci le-a permis să crească mai mult decât nivelul minim, dar nu le permite să scadă”, a explicat premierul.

Conform acestuia, administrațiilor locale ar trebui să li se permită să majoreze, iar ulterior să reducă impozitele, în funcție de politicile locale, dar Bolojan a subliniat însă că orice scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege.

„Putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecție prin legislație (…) Sigur, ar trebui să facem asta într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetului, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetelor locale, să se facă toate aceste lucruri. Oricum, așa cum știți, anul acesta a fost un an, din punct de vedere al impozitelor, deosebit, pentru că ele au fost adoptate foarte târziu datorită contestării la Curtea Constituțională și, deci, nu a fost timp de explicații, de clarificări. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, când unele primării comunicau date eronate pentru că nu erau actualizate toate bazele de date și a fost nevoie de două, trei săptămâni până lucrurile s-au stabilizat’”, a mai spus șeful guvernului, citat de Agerpres.

Ilie Bolojan a precizat că a discutat aceste aspecte cu liderul UDMR în cursul zilei de miercuri.

„Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă și are o paletă largă de aplicare, dar aș face câteva precizări. Așa cum știți, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, în așa fel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, sigur, fiecare localitate având o marjă de a aplica un procent sau altul, lucru care ar trebui să se aplice de la finalul acestui an. Deci mai avem de lucrat pe această schemă, suntem într-o formulă intermediară”, a mai spus premierul.

Poziția UDMR despre reducerea taxelor și impozitelor locale

Kelemen Hunor a afirmat, marți seară, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale prin reducerea acestora cu până la 50%, în limitele stabilite de Executiv.

Liderul UDMR Kelemen Hunor spusese, la Digi24, că a avut deja o conversație cu Ilie Bolojan despre propunerea lui, iar premierul i-a cerut „timp de gândire”.

De altfel, UDMR a cerut coaliției de guvernare ca în cazul taxelor și impozitelor locale să existe o serie de modificări: „Între limita inferioară și cea superioară cerută de Guvern primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt cota minimă n-au unde să coboare”.

Miercuri, Kelemen Hunor a venit cu precizări, arătând că, în privința unei reduceri a taxelor și impozitelor, autoritățile locale ar trebui să fie lăsate să decidă, în funcție de posibilități, în limitele stabilite, o reducere de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie 2025.

„Ieri dimineața, înainte să ieșim noi public, am spus care este intenția noastră. Am mai vorbit odată și o să mă văd și personal cu premierul. Am spus o revenire, în sensul să fie lăsate autoritățile locale între limitele de jos și sus să dea în funcție de posibilități o reducere de până la 50% la impozitele pe care ei le-au aprobat în decembrie, fiindcă autoritățile locale decid. Asta era ideea. Și, din acest punct de vedere, eu cred că nimeni nu este absurd, se poate merge pe această variantă, mai ales că săptămâna trecută Guvernul a mai dat o ordonanță de urgență pentru cei din Deltă și din Munții Apuseni. Și, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. În acest sens, am făcut noi propunerea, plus persoanele cu dizabilități, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară. Sigur, am văzut în aceste zile multe cifre. Ieri am primit câteva mesaje. Blocuri construite în anii ’60, deci nu foarte recent, apartamente de 60 – 70 de metri pătrați, creșterea impozitului de 300 de ori, nu 70%, nu 80%, 300% – ceea ce este foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că în politică trebuie să recunoști dacă ai greșit, nu este și nu poate fi considerat un semn de slăbiciune, ci un semn de maturitate și responsabilitate”, a declarat liderul UDMR, la Parlament.

Întrebat dacă se rupe coaliția de guvernare dacă premierul nu va dori să revină la impozite mai mici, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reușit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanțe. (…) În acest moment are susținerea coaliției”.