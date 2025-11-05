Coaliția vrea să interzică celor sub 21 de ani accesul în sălile cu jocuri de noroc / Reclamele vor mai fi permise doar noaptea

Deputații din coaliția de guvernare au inițiat un proiect de lege prin care interzic accesul tinerilor sub 21 de ani în sălile cu jocuri de noroc. Un alt proiect depus interzice influencerilor să facă reclame pentru industria pariurilor și interzice orice fel de reclamă în intervalul orar 6:00-24:00.

Proiectele de lege au fost semnate de parlamentari de la toate partidele care formează coaliția de guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale, au anunțat deputatele Raluca Turcan (PNL) și Diana Stoica (USR) miercuri, într-o conferință de presă organizată la Parlament.

„Creșterea vârstei de acces reprezintă o formă de protecție pentru tinerii României. Prin această măsură îi protejăm într-o perioadă vulnerabilă a vârstei lor și le dăm timp să se maturizeze emoțional și să aibă o stabilitate emoțională”, a spus Raluca Turcan.

„Mesajul transmis de influenceri este unul toxic”

Ea a anunțat că proiectul „adaptează publicitatea la jocurile de noroc”.

„Se interzice furnizarea de reclame în mediul online în intervalul 6:00-24:00, exact orele în care tinerii sau pe internet. În același timp, li se interzice influencerilor să participe în astfel de reclame. Mesajul transmis astfel de influenceri este unul toxic. Și în spațiul audiovizual extinde din în spațiul audio-vizual 6:00-24:00, nu 6:00-23:00, cum era până acum”, a detaliat Turcan.

Deputata USR Diana Stoica spune că „jocurile de noroc distrug vieți”: „Trăim în România o dramă națională privind acest flagel. Nu trece o zi în care să nu ne scrie o mamă sau un tată, disperați ca nu știu cum să își protejeze copiii”.

„Intervenim, ca Parlament, să protejăm copiii. Cel mai recent studiu din România ne arată drama: 1 din 4 copii a jucat la aceste aparate ale morții înainte de 18 ani. Dependența începe devreme, de la 14 ani. Până în jurul vârstei de 21 de ani creierul nostru este în dezvoltare. O dependență îți fură și controlul, și rațiunea”, a explicat deputata USR.

„E clar pentru toată lumea ca statul a avut o complicitate cu această industrie a morții”

Deputata Raluca Turcan a spus că prin modificările făcute prin adaptarea acestor modificări România se aliniază practicilor europene: „Dar, mai ales, reafirmăm un principiu fundamental, interesul superior al copilului este mai important decât profitului industriei jocurilor de noroc”.

„Mă bucur ca avem susținerea partidelor din coaliția de guvernare”, a spus Turcan.

Atât Diana Stoica, cât și Raluca Turcan au spus că de-a lungul timpului industria jocurilor de noroc au influențat deciziile luate de Parlament.

„Foarte multe proiecte bune legate de industria jocurilor de noroc sunt blocate în Parlament și din cauza influenței industriei jocurilor de noroc asupra unor politicieni. Eforturile noastre nu se opresc aici”, a spus Turcan.

„E clar pentru toată lumea ca statul a avut o complicitate cu această industrie a morții. Aceste semnături care sunt acum de la toate partidele trebuie să se transforme și în vot”, a adăugat și Diana Stoica.

Influencerilor le este deja interzis să facă reclamă la jocurile de noroc

Vedetele, sportivii și influencerii nu mai pot face reclame la jocuri de noroc, de pe 6 octombrie, conform Codului Audiovizual, adoptat de CNA. Aici au fost probleme privind stabilirea persoanelor care sunt formatori de opinie sau nu, după cum a relatat HotNews.

„Metodologia va fi stabilită de CNA. Discuții cu CNA am avut. Am ajuns la concluzia că e nevoie de preluare în lege a unor măsuri luate de CNA în audio-vizual”, a explicat Raluca Turcan, întrebată de HotNews despre cum va fi stabilit cine este influencer și cine nu.