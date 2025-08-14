Două zile cu avertizări meteo de caniculă. Care sunt zonele aflate sub alertă meteo – HARTĂ

Meteorologii au emis noi avertizări de cod galben de caniculă pentru zilele de joi și vineri. Afectată de vremea caniculară va fi aproximativ jumătate din țară, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Primul cod galben de caniculă intră în vigoare joi, 14 august, de la ora 12:00 până la ora 21:00. Zonele afectare sunt Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. Aici sunt așteptate „temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și diconfort termic ridicat”, conform ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Al doilea cod de caniculă intră în vigoare vineri, în același interval orar, iar zonele afectate vor fi Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice”, conform ANM.

Sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.