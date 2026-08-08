Vremea, la extreme, în România. Zonele care nu scapă de caniculă și unde urmează furtuni

Meteorologii au emis mai multe coduri galbene pentru caniculă, vânt puternic și furtuni violente, valabile pe parcursul zilei de sâmbătă.

Sâmbătă, 8 august, valul de căldură va persista în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, zone pentru care ANM a emis un cod galben pentru temperaturi ridicate.

Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade.

Cod galben de caniculă în intervalul 08 august, ora 10:00 – 08 august, ora 21:00. Sursă: ANM

De asemenea, un cod galben de vânt va fi valabil în intervalul 8 august, ora 10:00 – 08 august, ora 23:00.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei vântul va avea intensificări, iar la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi local și în vestul și sud-vestul teritoriului, iar la rafală se vor atinge viteze de 40….45 km/h și izolat de peste 50…55 km/h.

Cod galben de vânt în intervalul 08 august, ora 10:00 – 08 august, ora 23:00. Sursă: ANM

ANM a transmis și o avertizare cod galben de furtuni valabil tot sâmbătă, în intervalul 12:00 – 22:00.

Alerta meteo vizează jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local la munte, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.

Cod galben de furtuni în intervalul 08 august, ora 12:00 – 08 august, ora 22:00. Sursă: ANM

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei, conform ANM.