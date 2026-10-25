Cod galben de ceaţă densă în București. Atenție următoarea oră. Cum se circulă pe autostrăzile A0, A2 și A3

Meteorologii au emis, duminică dimineață, avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în ora următoare în Capitală. Sunt vizate și mai multe județe din țară.

Alerta cod galben de ceață este valabilă până la ora 10.00 în București.

„Temporar, îndeosebi în zona periferică, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m”, a anunțat ANM.

Ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri se va manifesta până la ora 10:00 şi în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

De asemenea, până la ora 11:00, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe raza judeţelor Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Constanţa şi Tulcea.

Anunțul Infotrafic

Centrul Infotrafic al Poliției Române a avertizat că, duminică dimineaţă, se circulă în condiţii de ceaţă densă pe A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov, dar şi pe drumuri din 29 de judeţe.

„Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 şi 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov”, a anunțat Centrul Infotrafic.