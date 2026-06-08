Cod galben de furtuni emis de ANM. Harta zonelor vizate

Meteorologii au emis, luni dimineață, o avertizare de vijelii puternice pentru cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei.

Conform ANM, codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ intră în vigoare luni, ora 12, și expiră diseară, la ora 21.

În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cod galben de vijelii în perioada 8 iunie, ora 12 – 8 iunie, ora 21. Sursă foto: ANM

Meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.