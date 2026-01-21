Cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță lapoviță și polei în mare parte din țară, până vineri / Cum e vremea la București

Meteorologii au emis miercuri o alertă cod galben de ger, ce vizează 13 județe din nordul și centrul țării, valabilă până mâine dimineață. În același timp, ANM anunță că până la finele aceste săptămâni vremea va fi deosebit de rece, cu precipitații mixte și polei, în mai toată țara.

Alerta cod galben de ger intră în vigoare începând de diseară, de la ora 20:00, și este valabilă până mâine, 22 ianuarie, ora 10:00.

Vizate sunt 13 județe din Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și nordul Crișanei și al Moldovei. Aici, temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

Alerta cod galben de ger este valabilă între 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00

Ploi și lapoviță următoarele zile

În același timp, ANM a emis o informare meteo de vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului, valabilă până pe 23 ianuarie, la ora 10.00.

Astfel, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei. Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Vremea la București

Pentru Capitală, miercuri, vremea va fi deosebit de rece dimineață, însă în orele amiezii valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale. Cerul va avea înnorări, iar îndeosebi din a doua parte a nopții vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -3…-2 grade.

Joi, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale dimineații vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -1…0 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.