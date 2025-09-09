Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic până marți noapte în 15 județe – HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil marți, între orele 10 și 23, în 15 județe, în special montane.

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp, potrivit meteorologilor.

Foto: DreamsTime