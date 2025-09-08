Cod galben de vreme rea emis de ANM, până luni seară / Zonele unde se anunță vijelii și grindină

Meteorologii au emis luni dimineață o alertă cod galben de ploi puternice valabilă în mai multe județe ale țării, până diseară, la ora 23.00.

Codul galben de vreme rea intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabil până diseară, la ora 23.00.

Astfel, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Codul galben de ploi este valabil în intervalul 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23

ANM anunță că și marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.