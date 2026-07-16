O alertă meteo de vreme extremă pentru București intră în scurt timp în vigoare

Val de căldură și furtuni, prognozate pentru Capitală, în următoarele trei zile. ANM a emis o alertă valabilă pe parcursul zilei de joi.

Conform ANM, Bucureștiul este vizat în intervalul orar 12 și 22 de o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Joi, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10…15 l/mp, izolat peste 20 l/mp), intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 50…70 km/h ) și, posibil, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 19…21 de grade.

Și vineri, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități, au anunțat meteorologii.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (în general 2…5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă ale vântului (rafale de 35…45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Nici în weekend bucureșteni nu vor scăpa de temperaturi caniculare, potrivit ANM. Sâmbătă, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară când vor fi condiții pentru averse (în general 2…5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade.