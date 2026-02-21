Ninsori și viscol în București și 16 județe. Drumuri închise, circulație restricționată în anumite zone, trenuri și zboruri întârziate

Trafic auto și pietonal în condiții dificile cauzate de căderi masive de zăpadă și urmări ale codului roșu de ninsori, în București, 18 februarie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

A nins în timpul nopții în Capitală și 16 județe, însă alerta nu a fost ridicată la cod portocaliu, un scenariu pe care îl lua în calcul vineri seară șefa ANM, Elena Mateescu. Circulația pe mai multe drumuri este oprită din cauza condițiilor meteo iar pe principalul aeroport din țară traficul este perturbat, zborurile înregistrând întârzieri, însă nu există curse anulate. În Gara de Nord, mai multe trenuri nu vor ajunge la ora stabilită, cea mai mare întârziere fiind de două ore.

A fost o noapte friguroasă, minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă situându-se între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei.

Un cod galben de viscol, ninsori și polei este valabil până mâine dimineață în București și 16 județe: Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.

În aceste zone, cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm, prognoza ANM.

Excepția face zona litoralului unde va ploua. De asemeana, vântul va bate cu putere, vor fi viteze la rafală de 50…60 km/h și local de 65…70 km/h.

Sâmbătă va continua răcirea vremii în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad.

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16 județe, să fie actualizată și să se transforme, în această dimineață, într-un cod portocaliu.

Până la această oră, avertizarea nu a fost crescută.

Cum se circulă pe drumurile din țară

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat la ora 6 că nu sunt semnalate autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Pe autostrada A2 București-Cernavodă, tronsonul kilometric 10 – 64 se circulă in regim controlat cu utilaje de deszăpezire în față și echipaj de poliție, din cauza vizibilității reduse și a ninsorii viscolite.

Potrivit Centrului Infotrafic, situația se prezintă astfel:

A0+A2 km 10-64 carosabil acoperit parțial cu strat de zăpadă de 2-5 cm, condiții de ninsoare, temperaturi negative;

A2 km 64-80 carosabil acoperit cu zăpadă, temperaturi negative, precipitații de ninsoare.

A2 km 84-160 carosabil umed, fără precipitații semnificative.

Traficul este normal și vântul lateral care mai afectează vizibilitatea pe alocuri.

Pe autostrada A1 București-Pitești, situația se prezintă astfel:

A0 și A1, tronson km 11-64: carosabil ud, pe alocuri cu strat subțire de zăpadă, precipitații sub forma de ninsoare, temperatura in jurul valorii de -1 grad, trafic normal.

tronson km 64-94: Carosabil acoperit parțial cu strat subțire de zăpadă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare.

tronson km 94-149: Carosabil cu zăpadă depusă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare.

Pe întreg tronsonul este vânt care viscolește precipitațiile, se acționează cu material antiderapant.

Pe autostrăzile A0 Centura București și A3 București-Brașov se circulă în condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, cu precipitații de ninsoare, cu intensificări puternice ale vântului.

Pe autostrada A7 Ploiești-Adjud se circulă în condițiile unui carosabil uscat, cu intensificări puternice ale vântului, fără restricții de trafic.

Drumuri cu trafic oprit sau restricționat

În județul Giurgiu, pe DN 5D dinspre municipiul Giurgiu către vamă cu Bulgaria, circulația rutieră este oprită din cauza coloanei de camioane formată ca urmare a lucrărilor de reparații la nivelul Podului Giurgiu – Ruse. Traficul este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

Drumuri naționale cu trafic oprit din cauza condițiilor meteorologice:

DN 21A Țăndărei/IL – Bărăganul/BR;

DN 3 Islaz/IF – Călărași/CL.

Restricție temporara a circulației pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone din cauza condițiilor meteo:

⁠DN 3A, sectorul km 0+000 – 43+000, între Lehliu-Gara (CL) – Drajna Noua (CL);

DN 4, sectorul km 20+300 – 59+000⁠, între Frumușani (CL) – Oltenița (CL).

Restricție temporara a circulației pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone din cauza condițiilor meteo:

DN 21 Slobozia/IL-Viziru/BR.

DN 2C Slobozia/IL-Costești/BZ.

DN 2A Slobozia/IL-Urziceni/IL.

Traficul aerian

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol.



Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor, potrivit CNAB.



Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.

Compania spune că în ultimele zile, echipajele pentru operațiuni de iarnă ale CNAB „au acționat non-stop și au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătrați ai suprafețelor operaționale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130 de mii de tone de zăpadă, asigurând desfășurarea zborurilor în absolută siguranță pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei”.

CNAB recomandă pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri.

Ce întârzieri au trenurile

În Gara de Nord, trenurile care urmau să ajungă sâmbâtâ dimineață, la ora 7, înregistrează întârzieri, cea mai mare fiind de 120 de minute în cazul garniturii care vine de la Kiev. A doua cea mai mare întârziere o are trenul de la Vatra Dornei, de 100 de minute.

Trenurile care sunt programate să plece din Gara de Nord nu înregistrează întârzieri.