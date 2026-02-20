O nouă avertizare meteo în București intră în curând în vigoare. Va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă

Vremea se va răci în Capitală și urmează o nouă perioadă de ninsori, potrivit ANM. Un nou strat de zăpadă se va așterne peste București, care este vizat de un cod galben de vreme rea până duminică.

ANM a emis un cod galben de ninsori, viscol, ghețuș și polei pentru București, care va intra în vigoare vineri, 20 februarie, de la ora 12. Avertizarea este valabilă până duminică, 22 februarie, ora 10.

Potrivit meteorologilor, vineri, în București cerul se va înnora treptat și din a doua parte a zilei va ploua. În cursul nopții vor fi precipitații, moderate cantitativ, la început mixte care vor favoriza formarea poleiului sau a ghețușului, apoi va ninge.

Se va depune strat nou de zăpadă neuniform cu grosimi în medie de 6…8 cm. Vântul va sufla slab și moderat, dar după orele prânzului va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar noaptea va fi viscol și vizibilitate scăzută sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi de în medie de 10…15 cm.

Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40…45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă de -4…-3 grade.